Дума приняла закон о штрафах за оказание банковских услуг в иностранных мессенджерах

Законопроект был внесен весной группой депутатов во главе с зампредом думского комитета по информполитике Антоном Горелкиным. Сам Горелкин уточнял, что госслужащие смогут продолжать использовать зарубежные мессенджеры в личных и даже рабочих целях, но предоставлять государственные или муниципальные услуги, а также выполнять госзаказы и муниципальные задания через эти ресурсы запрещено. По словам Горелкина, законопроект нужен в том числе для того, чтобы «сместить акценты» в сторону отечественных альтернативных платформ.