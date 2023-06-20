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Финансы

Дума приняла закон о штрафах за оказание банковских услуг в иностранных мессенджерах

Ведомости

Депутаты Госдумы на заседании 20 июня приняли в третьем чтении закон, который вводит штрафы за использование иностранных мессенджеров при оказании финансовых и государственных услуг.

В России такое ограничение действует с 1 марта – такие поправки в закон «Об информации» были приняты еще в конце 2022 г. Запрет распространяется на госслужащих, а также на компании с государственным участием и финансовые организации. Роскомнадзор относит к иностранным 9 мессенджеров: Discord, Microsoft Teams, Skype for Business, Snapchat, Telegram, Threema, Viber, WhatsApp и WeChat.

В соответствии с принятым законом штраф за нарушения этого запрета составит 30 000–50 000 руб. для должностных лиц и 100 000–500 000 руб. – для юридических.

Законопроект был внесен весной группой депутатов во главе с зампредом думского комитета по информполитике Антоном Горелкиным. Сам Горелкин уточнял, что госслужащие смогут продолжать использовать зарубежные мессенджеры в личных и даже рабочих целях, но предоставлять государственные или муниципальные услуги, а также выполнять госзаказы и муниципальные задания через эти ресурсы запрещено. По словам Горелкина, законопроект нужен в том числе для того, чтобы «сместить акценты» в сторону отечественных альтернативных платформ.

О планах использовать Telegram при оказании финансовых услуг в начале 2023 г. сообщили несколько российских банков, прежде всего подпавшие под санкции США ВТБ, Промсвязьбанк и Альфа-банк. Чат-боты должны были стать альтернативным каналом коммуникаций с клиентами взамен банковских приложений, которые были удалены из AppStore и Play Market, писали «Ведомости».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных