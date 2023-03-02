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За оказание банковских услуг в Telegram назначат штрафы

Разработкой мер ответственности занимаются Роскомнадзор и Госдума
Марина Тюняева (Бочкарёва) Наталья Заруцкая
С 1 марта 2023 г. в России вступил в силу запрет использования иностранных мессенджеров при оказании финансовых и государственных услуг / Евгений Разумный и Максим Стулов / Ведомости

Роскомнадзор (РКН) обсуждает с депутатами Госдумы меры ответственности за использование иностранных мессенджеров банками и организациями, оказывающими госуслуги, сообщил «Ведомостям» представитель ведомства. Факт обсуждения таких мер «Ведомостям» подтвердил зампред комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин («Единая Россия»), не уточнив, какие именно новеллы могут быть приняты.

С 1 марта 2023 г. в России вступил в силу запрет использования иностранных мессенджеров при оказании финансовых и государственных услуг. Соответствующая статья была утверждена в законе «Об информации» в конце декабря 2022 г. Утром 1 марта РКН опубликовал на официальном сайте ведомства перечень из девяти мессенджеров, которые подпадают под новое регулирование. В перечень вошли такие сервисы, как Telegram, WhatsApp (входит в признанную экстремистской и запрещенную в России Meta), Viber, Microsoft Teams, Skype, Shapchat, Wechat и Threema.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных