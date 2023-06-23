В Думу внесли законопроект о регулировании рекомендательных технологий в интернете

«Злоупотребления должны пресекаться, мы не можем допустить, чтобы алгоритмы были оружием информационной войны. Планируется, что регулятор получит возможности для воздействия на тех, кто при помощи рекомендательных алгоритмов умышленно нарушает законодательство РФ и не реагирует на предупреждения», – отметил Горелкин. Он также надеется, что его инициатива заставит разработчиков более ответственно относиться к применению технологий искусственного интеллекта.