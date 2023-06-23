В Думу внесли законопроект о регулировании рекомендательных технологий в интернете
В Государственную думу внесен законопроект о регулировании работы рекомендательных технологий в интернете. Об этом в своем Telegram-канале сообщил автор поправок, заместитель председателя комитета по информационной политике Антон Горелкин.
«Его главная цель – сделать прозрачными механизмы рекомендаций и не допускать их применения в незаконных целях», – объяснил необходимость своей инициативы депутат. Горелкин ссылается на то, что рекомендательные алгоритмы на крупных цифровых платформах используются для маркетинговых и политических манипуляций, а психологи уже диагностируют «алгоритмическую тревожность».
Законопроектом предлагается внести поправки в ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и дополнить его ст. 12. Депутат работал над ними «без малого три года». По мнению Горелкина, это будет первый российский законопроект, направленный на регулирование продукта, созданного искусственным интеллектом. Инициативу поддержало правительство.
Депутат предлагает обязать владельцев ресурсов, которые используют рекомендательные алгоритмы, информировать пользователей о таком инструменте и описывать весь механизм его действия и сбора данных.
Вместе с этим Горелкин предлагает наделить Роскомнадзор правом запрашивать у владельцев ресурса информацию о рекомендательных технологиях, требовать устранять найденные нарушения российского законодательства, а в случае невыполнения требований блокировать к нему доступ. Согласно пояснительной записке, чтобы выполнять эту работу, Роскомнадзору необходимо будет дополнительно выделить 24 млн руб. в 2024–2026 гг.
«Злоупотребления должны пресекаться, мы не можем допустить, чтобы алгоритмы были оружием информационной войны. Планируется, что регулятор получит возможности для воздействия на тех, кто при помощи рекомендательных алгоритмов умышленно нарушает законодательство РФ и не реагирует на предупреждения», – отметил Горелкин. Он также надеется, что его инициатива заставит разработчиков более ответственно относиться к применению технологий искусственного интеллекта.