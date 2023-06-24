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Роскомнадзор предупредил о возможных сбоях в работе интернет-ресурсов

Ведомости

В районах проведения КТО возможно временное ограничение работы интернет-ресурсов, сообщил «Ведомостям» представитель Роскомнадзора.

Он добавил, что в настоящее время работа мессенджера Telegram не ограничивается.

Ранее пользователи стали жаловаться на сбои в работе Telegram. Об этом свидетельствует статистика портала Downdetector (агрегирует жалобы пользователей на работу интернет-ресурсов). Количество жалоб начало расти с 11 утра мск. 46% жалоб связано со стабильностью работы приложения, 23% — с задержками при отправке сообщений.

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До этого Минобороны призвало бойцов ЧВК «Вагнер» «проявить благоразумие» и связаться с министерством или правоохранительными органами, чтобы безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации. В министерстве отметили, что бойцов «Вагнера» «обманом втянули в преступную авантюру Пригожина и участию в вооруженном мятеже», и сообщили, что несколько человек уже «осознали свою ошибку» и обратились за помощью «в обеспечении возможности безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации». Помощь им уже оказана, сообщили в Минобороны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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