Роскомнадзор предупредил о возможных сбоях в работе интернет-ресурсов

До этого Минобороны призвало бойцов ЧВК «Вагнер» «проявить благоразумие» и связаться с министерством или правоохранительными органами, чтобы безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации. В министерстве отметили, что бойцов «Вагнера» «обманом втянули в преступную авантюру Пригожина и участию в вооруженном мятеже», и сообщили, что несколько человек уже «осознали свою ошибку» и обратились за помощью «в обеспечении возможности безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации». Помощь им уже оказана, сообщили в Минобороны.