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В WhatsApp появится возможность временно закреплять сообщения в чатах

Ведомости

Мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) тестирует функцию, с помощью которой пользователи смогут закреплять сообщения в чатах и группах на время, передает портал WABetaInfo.

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«WhatsApp работает над функцией, позволяющей выбирать, как долго сообщения будут оставаться закрепленными в чатах и группах. Она будет доступна в будущем обновлении приложения», – сказано в сообщении.

Обновление версии 2.23.13.11 доступно для бета-тестеров в магазине приложений Google Play. Уточняется, что сообщение можно закрепить на 24 часа, неделю или 30 суток.

20 июня в WhatsApp появилась новая функция – блокировка спам-звонков, которая защитит пользователя от звонков всех незнакомых абонентов, в том числе от мошенников. Новая опция доступна и для российских пользователей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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