В WhatsApp появится возможность временно закреплять сообщения в чатах
Мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) тестирует функцию, с помощью которой пользователи смогут закреплять сообщения в чатах и группах на время, передает портал WABetaInfo.
«WhatsApp работает над функцией, позволяющей выбирать, как долго сообщения будут оставаться закрепленными в чатах и группах. Она будет доступна в будущем обновлении приложения», – сказано в сообщении.
Обновление версии 2.23.13.11 доступно для бета-тестеров в магазине приложений Google Play. Уточняется, что сообщение можно закрепить на 24 часа, неделю или 30 суток.
20 июня в WhatsApp появилась новая функция – блокировка спам-звонков, которая защитит пользователя от звонков всех незнакомых абонентов, в том числе от мошенников. Новая опция доступна и для российских пользователей.