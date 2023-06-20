В WhatsApp появилась защита от спам-звонков

В начале октября 2022 г. об уязвимостях WhatsApp сообщал основатель Telegram Павел Дуров. По его словам, хакеры могут получить полный доступ к устройству пользователя с помощью вредоносного видео или видеозвонка. В конце апреля глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что порядка 70–80% телефонных мошенников теперь используют мессенджер WhatsApp.