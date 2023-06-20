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Технологии

В WhatsApp появилась защита от спам-звонков

Ведомости

У пользователей WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) появилась возможность блокировать звонки от неизвестных контактов. Об этом сообщил СЕО Meta Марк Цукерберг, передает Business Today. 

«Теперь вы можете автоматически отключать входящие звонки от неизвестных контактов в WhatsApp для еще большей конфиденциальности и контроля», – сказал он. 

Благодаря новой функции у пользователей появится защита от нежелательных спам-звонков, мошенников и других неизвестных абонентов. Уточняется, что звонки таких пользователей не будут поступать на телефоны, но по-прежнему будут отображаться в журнале вызовов. 

Чтобы подключить эту функцию, необходимо перейти в «Настройки» мессенджера, зайти в раздел «Конфиденциальность» и в «Звонках» выбрать опцию «Отключить звук для неизвестных номеров». Эта опция доступна у пользователей в России, убедился корреспондент «Ведомостей».   

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В начале октября 2022 г. об уязвимостях WhatsApp сообщал основатель Telegram Павел Дуров. По его словам, хакеры могут получить полный доступ к устройству пользователя с помощью вредоносного видео или видеозвонка. В конце апреля глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что порядка 70–80% телефонных мошенников теперь используют мессенджер WhatsApp.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных