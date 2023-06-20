В WhatsApp появилась защита от спам-звонков
У пользователей WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) появилась возможность блокировать звонки от неизвестных контактов. Об этом сообщил СЕО Meta Марк Цукерберг, передает Business Today.
«Теперь вы можете автоматически отключать входящие звонки от неизвестных контактов в WhatsApp для еще большей конфиденциальности и контроля», – сказал он.
Благодаря новой функции у пользователей появится защита от нежелательных спам-звонков, мошенников и других неизвестных абонентов. Уточняется, что звонки таких пользователей не будут поступать на телефоны, но по-прежнему будут отображаться в журнале вызовов.
Чтобы подключить эту функцию, необходимо перейти в «Настройки» мессенджера, зайти в раздел «Конфиденциальность» и в «Звонках» выбрать опцию «Отключить звук для неизвестных номеров». Эта опция доступна у пользователей в России, убедился корреспондент «Ведомостей».
В начале октября 2022 г. об уязвимостях WhatsApp сообщал основатель Telegram Павел Дуров. По его словам, хакеры могут получить полный доступ к устройству пользователя с помощью вредоносного видео или видеозвонка. В конце апреля глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что порядка 70–80% телефонных мошенников теперь используют мессенджер WhatsApp.