В России заработал аналог «Википедии» в тестовом режиме
Российский аналог «Википедии» – «Рувики» – стал доступен для читателей в бета-версии, убедился корреспондент «Ведомостей». Как указано на сайте «Рувики», сейчас на портале размещено почти 2 млн статьей на русском языке.
«Работает бета-версия, мы меняем контент, технические вопросы обслуживаем. На самом деле она запустилась не сегодня, сегодня это просто заметили. Она работала уже все выходные, это тестовый режим, который мы пока для тестеров включили», – рассказал ТАСС генеральный директор АНО «Интернет – энциклопедия Рувики» Владимир Медейко. По его словам, полноценный запуск портала планируется до конца этого месяца.
О создании «Рувики» в конце мая рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин. Это не первый аналог «Википедии». Еще летом прошлого года Горелкин сообщал о запуске российского аналога «Википедии» – «Руниверсалис». Сейчас энциклопедия «Руниверсалис» доступна.