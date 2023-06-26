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Технологии

В России заработал аналог «Википедии» в тестовом режиме

Ведомости

Российский аналог «Википедии» – «Рувики» – стал доступен для читателей в бета-версии, убедился корреспондент «Ведомостей». Как указано на сайте «Рувики», сейчас на портале размещено почти 2 млн статьей на русском языке.

«Работает бета-версия, мы меняем контент, технические вопросы обслуживаем. На самом деле она запустилась не сегодня, сегодня это просто заметили. Она работала уже все выходные, это тестовый режим, который мы пока для тестеров включили», – рассказал ТАСС генеральный директор АНО «Интернет – энциклопедия Рувики» Владимир Медейко. По его словам, полноценный запуск портала планируется до конца этого месяца.

О создании «Рувики» в конце мая рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин. Это не первый аналог «Википедии». Еще летом прошлого года Горелкин сообщал о запуске российского аналога «Википедии» – «Руниверсалис». Сейчас энциклопедия «Руниверсалис» доступна.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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