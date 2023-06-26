В России заработал аналог «Википедии» в тестовом режиме

«Работает бета-версия, мы меняем контент, технические вопросы обслуживаем. На самом деле она запустилась не сегодня, сегодня это просто заметили. Она работала уже все выходные, это тестовый режим, который мы пока для тестеров включили», – рассказал ТАСС генеральный директор АНО «Интернет – энциклопедия Рувики» Владимир Медейко. По его словам, полноценный запуск портала планируется до конца этого месяца.