«Криогенмаш» и малазийская Angkasa-X договорились сотрудничать в космических проектах

В пресс-службе «Криогенмаша» также отметили, что компания готова обеспечить поставку наземной инжиниринговой инфраструктуры, связанной с криогеникой. «В первую очередь речь идет о системе заправки ракетных двигателей и системе термостатирования», – уточнил собеседник. На производство и поставку понадобится два – три года, оценочная стоимость проекта – 4–8 млрд руб., добавили в компании.