«Криогенмаш» и малазийская Angkasa-X договорились сотрудничать в космических проектах
Компания «Криогенмаш» договорилась с малазийской Angkasa-X о начале сотрудничества в сфере создания инфраструктуры стартовых ракетных комплексов для гражданских космодромов в Юго-Восточной Азии, сообщила пресс-служба компании.
По словам гендиректора «Криогенмаша» Дмитрия Кузнецова, компания разработала ряд собственных уникальных технологий для создания систем заправки криогенными продуктами и обеспечения температурного режима, которые уже используются на российских и зарубежных космодромов.
«Мы видим значительный интерес к созданию космической инфраструктуры в Юго-Восточной Азии и готовы к работе на новых географических рынках», – сказал он.
Сооснователь Angkasa-X Вильям Лим, в свою очередь, указал на то, что криогенные системы являются одним из ключевых элементов наземной инфраструктуры, поэтому компания рассчитывает на взаимовыгодное сотрудничество с «Криогенмашем».
В пресс-службе «Криогенмаша» также отметили, что компания готова обеспечить поставку наземной инжиниринговой инфраструктуры, связанной с криогеникой. «В первую очередь речь идет о системе заправки ракетных двигателей и системе термостатирования», – уточнил собеседник. На производство и поставку понадобится два – три года, оценочная стоимость проекта – 4–8 млрд руб., добавили в компании.
Меморандум о взаимопонимании стороны подписали в АО «Главкосмос», в ближайшее время будет проработан, как ожидается, план действий по разработке и созданию ключевых элементов инфраструктуры космодромов.