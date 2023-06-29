Газета
Технологии

«Криогенмаш» и малазийская Angkasa-X договорились сотрудничать в космических проектах

Ведомости

Компания «Криогенмаш» договорилась с малазийской Angkasa-X о начале сотрудничества в сфере создания инфраструктуры стартовых ракетных комплексов для гражданских космодромов в Юго-Восточной Азии, сообщила пресс-служба компании.

По словам гендиректора «Криогенмаша» Дмитрия Кузнецова, компания разработала ряд собственных уникальных технологий для создания систем заправки криогенными продуктами и обеспечения температурного режима, которые уже используются на российских и зарубежных космодромов.

Не слухи, а факты: читайте в Telegram-канале «Ведомостей»

«Мы видим значительный интерес к созданию космической инфраструктуры в Юго-Восточной Азии и готовы к работе на новых географических рынках», – сказал он.

Сооснователь Angkasa-X Вильям Лим, в свою очередь, указал на то, что криогенные системы являются одним из ключевых элементов наземной инфраструктуры, поэтому компания рассчитывает на взаимовыгодное сотрудничество с «Криогенмашем».

В пресс-службе «Криогенмаша» также отметили, что компания готова обеспечить поставку наземной инжиниринговой инфраструктуры, связанной с криогеникой. «В первую очередь речь идет о системе заправки ракетных двигателей и системе термостатирования», – уточнил собеседник. На производство и поставку понадобится два – три года, оценочная стоимость проекта – 4–8 млрд руб., добавили в компании.

Меморандум о взаимопонимании стороны подписали в АО «Главкосмос», в ближайшее время будет проработан, как ожидается, план действий по разработке и созданию ключевых элементов инфраструктуры космодромов.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных