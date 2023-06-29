«Лаборатория Касперского» договорилась о сотрудничестве с Федерацией спортивного программирования

Федерация спортивного программирования была создана в октябре 2021 г. по инициативе премьер-министра Михаила Мишустина. В апреле 2022 г. Россия стала первой страной в мире, официально признавшей спортивное программирование видом спорта, отмечается в сообщении Федерации. Сегодня отделения Федерации представлены в 87 регионах России.