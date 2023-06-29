«Лаборатория Касперского» договорилась о сотрудничестве с Федерацией спортивного программирования
«Лаборатория Касперского» будет предоставлять решения по защите ИТ-инфраструктуры соревнований Федерации спортивного программирования России, соответствующее соглашение компания подписала с руководством организации, сообщил представитель объединения.
Подписанное соглашение предусматривает «бесплатное внедрение решений по защите инфраструктуры на соревнованиях», сообщил он «Ведомостям».
В «Лаборатории Касперского» подтвердили заключение соглашения. «Сейчас мы не можем точно назвать количество соревнований, однако "Лаборатория Касперского" обладает обширным портфолио, которое позволит обеспечить безопасность определенных партнерами мероприятий», – сообщил он «Ведомостям». Компания видит в партнерстве возможность «наращивания кадрового потенциала в ИТ-сфере».
Федерация спортивного программирования была создана в октябре 2021 г. по инициативе премьер-министра Михаила Мишустина. В апреле 2022 г. Россия стала первой страной в мире, официально признавшей спортивное программирование видом спорта, отмечается в сообщении Федерации. Сегодня отделения Федерации представлены в 87 регионах России.