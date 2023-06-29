Газета
Технологии

«Лаборатория Касперского» договорилась о сотрудничестве с Федерацией спортивного программирования

Ведомости

«Лаборатория Касперского» будет предоставлять решения по защите ИТ-инфраструктуры соревнований Федерации спортивного программирования России, соответствующее соглашение компания подписала с руководством организации, сообщил представитель объединения.

Подписанное соглашение предусматривает «бесплатное внедрение решений по защите инфраструктуры на соревнованиях», сообщил он «Ведомостям».

В «Лаборатории Касперского» подтвердили заключение соглашения. «Сейчас мы не можем точно назвать количество соревнований, однако "Лаборатория Касперского" обладает обширным портфолио, которое позволит обеспечить безопасность определенных партнерами мероприятий», – сообщил он «Ведомостям». Компания видит в партнерстве возможность «наращивания кадрового потенциала в ИТ-сфере».

Федерация спортивного программирования была создана в октябре 2021 г. по инициативе премьер-министра Михаила Мишустина. В апреле 2022 г. Россия стала первой страной в мире, официально признавшей спортивное программирование видом спорта, отмечается в сообщении Федерации. Сегодня отделения Федерации представлены в 87 регионах России.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных