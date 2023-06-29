Газета
Технологии

В Ненецком автономном округе из-за обрыва кабеля пропал интернет

Ведомости

На территории Ненецкого автономного округа (НАО) из-за обрыва кабеля пропал интернет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию округа.

Обрыв кабеля произошел в республике Коми – недалеко от Сыктывкара. В администрации уточнили, что бригада «Ростелекома» выехала на место происшествия, чтобы устранить проблемы. Сроки восстановления интернета пока не сообщают, обещают дать информацию об этом в ближайшее время. Власти отметили, что стационарная и мобильная связь в регионе работают стабильно.

В пресс-службе «Ростелекома» уточнили, что кабель был поврежден на участке телекоммуникационной трассы Сыктывкар – Корткерос.

В мае уже сообщалось о повреждении кабеля магистральной линии связи «Ростелекома» в НАО. Тогда удар молнии пришелся на кабель, который лежит в земле, на территории республики Коми. В результате происшествия округ остался без услуг связи.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных