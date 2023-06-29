В Ненецком автономном округе из-за обрыва кабеля пропал интернет
На территории Ненецкого автономного округа (НАО) из-за обрыва кабеля пропал интернет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию округа.
Обрыв кабеля произошел в республике Коми – недалеко от Сыктывкара. В администрации уточнили, что бригада «Ростелекома» выехала на место происшествия, чтобы устранить проблемы. Сроки восстановления интернета пока не сообщают, обещают дать информацию об этом в ближайшее время. Власти отметили, что стационарная и мобильная связь в регионе работают стабильно.
В пресс-службе «Ростелекома» уточнили, что кабель был поврежден на участке телекоммуникационной трассы Сыктывкар – Корткерос.
В мае уже сообщалось о повреждении кабеля магистральной линии связи «Ростелекома» в НАО. Тогда удар молнии пришелся на кабель, который лежит в земле, на территории республики Коми. В результате происшествия округ остался без услуг связи.