В Ненецком автономном округе из-за обрыва кабеля пропал интернет

Обрыв кабеля произошел в республике Коми – недалеко от Сыктывкара. В администрации уточнили, что бригада «Ростелекома» выехала на место происшествия, чтобы устранить проблемы. Сроки восстановления интернета пока не сообщают, обещают дать информацию об этом в ближайшее время. Власти отметили, что стационарная и мобильная связь в регионе работают стабильно.