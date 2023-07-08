Чернышенко анонсировал запуск производства композитных материалов для трех отраслей
В России в июне начнется производство композитных материалов для атомной, строительной и транспортной отраслей, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на заседании комиссии по научно-технологическому развитию.
Власти, отметил он, продолжат фокусировать выделение бюджетных средств на приоритетные для страны научные проекты, к которым относятся федеральные и комплексные научно-технологические программы, важнейшие инновационные проекты госзначения. Сейчас, по словам вице-премьера, в РФ действуют три комплексных научно-технических программы: «Детское питание», «Нефтехимический кластер» и «Чистый уголь – зеленый Кузбасс».
«С июля 2023 г. также начнет работу программа по созданию новых композиционных материалов под запросы атомной, транспортной и строительной отраслей», – сообщает пресс-служба кабмина.
Ранее весной холдинг «Росэлектроника» (входит в «Ростех») разработал опытные образцы нового материала, способного поглощать радиоволны в широком диапазоне частот. Прошедший заводские испытания материал поглощает до 95% падающего электромагнитного излучения радаров, что сильно затрудняет обнаружение самолетов. В Центральном конструкторском бюро специальных радиоматериалов, создавшем образцы, подчеркнули, что материал не требует технического обслуживания, в отличие от существующих видов стелс-покрытий, которые необходимо регулярно восстанавливать.