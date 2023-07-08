Чернышенко анонсировал запуск производства композитных материалов для трех отраслей

Власти, отметил он, продолжат фокусировать выделение бюджетных средств на приоритетные для страны научные проекты, к которым относятся федеральные и комплексные научно-технологические программы, важнейшие инновационные проекты госзначения. Сейчас, по словам вице-премьера, в РФ действуют три комплексных научно-технических программы: «Детское питание», «Нефтехимический кластер» и «Чистый уголь – зеленый Кузбасс».