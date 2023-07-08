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Технологии

Чернышенко анонсировал запуск производства композитных материалов для трех отраслей

Ведомости

В России в июне начнется производство композитных материалов для атомной, строительной и транспортной отраслей, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на заседании комиссии по научно-технологическому развитию.

Власти, отметил он, продолжат фокусировать выделение бюджетных средств на приоритетные для страны научные проекты, к которым относятся федеральные и комплексные научно-технологические программы, важнейшие инновационные проекты госзначения. Сейчас, по словам вице-премьера, в РФ действуют три комплексных научно-технических программы: «Детское питание», «Нефтехимический кластер» и «Чистый уголь – зеленый Кузбасс».

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«С июля 2023 г. также начнет работу программа по созданию новых композиционных материалов под запросы атомной, транспортной и строительной отраслей», – сообщает пресс-служба кабмина.

Ранее весной холдинг «Росэлектроника» (входит в «Ростех») разработал опытные образцы нового материала, способного поглощать радиоволны в широком диапазоне частот. Прошедший заводские испытания материал поглощает до 95% падающего электромагнитного излучения радаров, что сильно затрудняет обнаружение самолетов. В Центральном конструкторском бюро специальных радиоматериалов, создавшем образцы, подчеркнули, что материал не требует технического обслуживания, в отличие от существующих видов стелс-покрытий, которые необходимо регулярно восстанавливать.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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