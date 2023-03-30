«Ростех» разработал радиопоглощающий материал для самолетов
Холдинг «Росэлектроника» (входит в «Ростех») разработал опытные образцы нового материала, способного поглощать радиоволны в широком диапазоне частот, использовать который можно в авиации, сообщила пресс-служба госкорпорации.
«Благодаря основе из стеклонитей c металлическим сердечником тонкослойный материал может быть использован для изготовления деталей летательных аппаратов. Такое конструкционное решение предложено для стелс-материала впервые», – говорится в сообщении.
Прошедший заводские испытания материал поглощает до 95% падающего электромагнитного излучения радаров, что сильно затрудняет обнаружение воздушного объекта. В Центральном конструкторским бюро специальных радиоматериалов, создавшем образцы, подчеркнули, что материал не требует технического обслуживания в отличие от существующих видов стелс-покрытий, которые необходимо регулярно восстанавливать.
Ранее в феврале заместитель гендиректора «Ростеха» Владимир Артяков сообщал, что госкорпорация максимум через год перейдет на производство беспилотных летательных аппаратов полностью из российских комплектующих. В январе стало известно, что предприятия корпорации в ближайшие месяцы должны завершить испытания и приступить к серийному производству нового поколения средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и борьбы с БПЛА. В «Ростехе» также заявили, что его предприятия передают Минобороны партии стрелкового оружия и боеприпасов к нему, беспилотников, переносных зенитно-ракетных, противотанковых комплексов, ракетные соединения пополняются комплексами «Искандер-М», а зенитчики получают комплексы «Панцирь-С1».