«Ростех» разработал радиопоглощающий материал для самолетов

Ранее в феврале заместитель гендиректора «Ростеха» Владимир Артяков сообщал, что госкорпорация максимум через год перейдет на производство беспилотных летательных аппаратов полностью из российских комплектующих. В январе стало известно, что предприятия корпорации в ближайшие месяцы должны завершить испытания и приступить к серийному производству нового поколения средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и борьбы с БПЛА. В «Ростехе» также заявили, что его предприятия передают Минобороны партии стрелкового оружия и боеприпасов к нему, беспилотников, переносных зенитно-ракетных, противотанковых комплексов, ракетные соединения пополняются комплексами «Искандер-М», а зенитчики получают комплексы «Панцирь-С1».