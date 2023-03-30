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«Ростех» разработал радиопоглощающий материал для самолетов

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Холдинг «Росэлектроника» (входит в «Ростех») разработал опытные образцы нового материала, способного поглощать радиоволны в широком диапазоне частот, использовать который можно в авиации, сообщила пресс-служба госкорпорации.

«Благодаря основе из стеклонитей c металлическим сердечником тонкослойный материал может быть использован для изготовления деталей летательных аппаратов. Такое конструкционное решение предложено для стелс-материала впервые», – говорится в сообщении.

Прошедший заводские испытания материал поглощает до 95% падающего электромагнитного излучения радаров, что сильно затрудняет обнаружение воздушного объекта. В Центральном конструкторским бюро специальных радиоматериалов, создавшем образцы, подчеркнули, что материал не требует технического обслуживания в отличие от существующих видов стелс-покрытий, которые необходимо регулярно восстанавливать.

Ранее в феврале заместитель гендиректора «Ростеха» Владимир Артяков сообщал, что госкорпорация максимум через год перейдет на производство беспилотных летательных аппаратов полностью из российских комплектующих. В январе стало известно, что предприятия корпорации в ближайшие месяцы должны завершить испытания и приступить к серийному производству нового поколения средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и борьбы с БПЛА. В «Ростехе» также заявили, что его предприятия передают Минобороны партии стрелкового оружия и боеприпасов к нему, беспилотников, переносных зенитно-ракетных, противотанковых комплексов, ракетные соединения пополняются комплексами «Искандер-М», а зенитчики получают комплексы «Панцирь-С1».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных