«Ростех» анонсировал производство новых средств борьбы с беспилотниками
Предприятия корпорации «Ростех» в ближайшие месяцы должны завершить испытания и приступить к серийному производству нового поколения средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом 4 января сообщила пресс-служба «Ростеха».
Госкорпорация, как говорится в сообщении, производит средства РЭБ наземного, воздушного и морского базирования, средства государственного опознавания, измерительную аппаратуру специального назначения и др. «В течение 1-2 месяцев планируется завершить госиспытания и перейти к серийному производству принципиально нового поколения авиационных и наземных средств РЭБ и борьбы с БПЛА», — сообщили в «Ростехе».
Сейчас «Ростех» также наращивает объемы производства вооружений, военной и специальной техники. Как отмечается, речь идет про ударные и транспортные вертолеты, новые строевые истребители, фронтовые бомбардировщики, стратегические ракетоносцы, транспортные и учебно-боевые самолеты. В компании добавили, что продолжаются поставки танков Т-72Б3, Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М, самоходных артиллерийских установок Мста-С, «Малка», «Акация», «Гиацинт-С», самоходных минометов «Тюльпан», тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек», а также комплексов артиллерийской разведки, связи, машин управления.
Помимо этого предприятия «Ростеха» передают военному ведомству партии стрелкового оружия и боеприпасов к нему, беспилотников, переносных зенитно-ракетных, противотанковых комплексов, ракетные соединения пополняются комплексами «Искандер-М», а зенитчики получают комплексы «Панцирь-С1».
Ранее генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что задействованные в выполнении гособоронзаказа предприятия корпорации работают практически круглосуточно, в новом году сохраняется особый режим трудового графика. Кроме того, Чемезов в интервью «Ведомостям» говорил, что «Ростех» последние годы исполняет почти 100% гособоронзаказа. «Все, что должны, – отгружаем, нередко с опережением графика. Наращиваем объемы производства и сокращаем сроки поставок, насколько это возможно. По ряду контрактов досрочно поставили продукцию, прежде всего бронетехнику, вертолеты, боеприпасы. Ускорились максимально, производства перевели на усиленный режим – в три-четыре смены», — отмечал глава «Ростеха».
Главная задача предприятий оборонно-промышленного комплекса заключается в обеспечении подразделений и передовых частей необходимым вооружением в кратчайшие сроки, заявил в конце декабря президент России Владимир Путин на совещании в Туле по обеспечению потребностей частей Вооруженных сил РФ, которые задействованы в спецоперации.
В конце ноября Путин заявил, что для обеспечения ВС РФ не нужны экстраординарные меры, достаточно наладить четкую и скоординированную работу. Президент отметил, что речь идет о военной технике, экипировке, снаряжении, медицинском оснащении, денежных средствах для военнослужащих и др.