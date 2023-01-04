«Ростех» анонсировал производство новых средств борьбы с беспилотниками

Ранее генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что задействованные в выполнении гособоронзаказа предприятия корпорации работают практически круглосуточно, в новом году сохраняется особый режим трудового графика. Кроме того, Чемезов в интервью «Ведомостям» говорил, что «Ростех» последние годы исполняет почти 100% гособоронзаказа. «Все, что должны, – отгружаем, нередко с опережением графика. Наращиваем объемы производства и сокращаем сроки поставок, насколько это возможно. По ряду контрактов досрочно поставили продукцию, прежде всего бронетехнику, вертолеты, боеприпасы. Ускорились максимально, производства перевели на усиленный режим – в три-четыре смены», — отмечал глава «Ростеха».