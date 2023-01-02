Чемезов: предприятия «Ростеха» выполняют гособоронзаказ практически круглосуточно

Мантуров в интервью «Ведомостям» говорил о формировании графиков выполнения ГОЗ. «На 2023 г. графики сформированы по месяцам, на 2024 г. – поквартально, а на 2025 г. определены полугодовые. Параллельно появляются дополнительные потребности: например, Минобороны в этом году поставило задачу по некоторым образцам увеличить выпуск продукции в 3 раза, по другим – в 10 раз», — сообщил вице-премьер.