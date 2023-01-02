Чемезов: предприятия «Ростеха» выполняют гособоронзаказ практически круглосуточно
Задействованные в выполнении гособоронзаказа предприятия корпорации «Ростех» работают практически круглосуточно, в новом году сохраняется особый режим трудового графика, рассказал ТАСС генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов.
«Сегодня предприятия Ростеха, задействованные в выполнении гособоронзаказа, работают практически круглосуточно, сотрудники демонстрируют самоотверженность и с пониманием относятся к возросшей нагрузке. С наступлением нового года корпорация сохраняет особый режим трудового графика, коллективы оборонных заводов выходят на работу уже 2-3 января», — сказал Чемезов.
Глава госкорпорации уточнил, что в таком режиме работают, в частности холдинг «Высокоточные комплексы», Объединенная авиастроительная корпорация, Объединенная двигателестроительная корпорация, «Вертолеты России», концерн «Уралвагонзавод» и другие предпредприятия.
Главная задача предприятий оборонно-промышленного комплекса заключается в обеспечении подразделений и передовых частей необходимым вооружением в кратчайшие сроки, заявил в конце декабря президент России Владимир Путин на совещании в Туле по обеспечению потребностей частей Вооруженных сил РФ, которые задействованы в спецоперации.
В конце ноября Путин заявил, что для обеспечения ВС РФ не нужны экстраординарные меры, достаточно наладить четкую и скоординированную работу. Президент отметил, что речь идет о военной технике, экипировке, снаряжении, медицинском оснащении, денежных средствах для военнослужащих и др.
Чемезов ранее в интервью «Ведомостям» говорил, что «Ростех» последние годы исполняет почти 100% гособоронзаказа. «Все, что должны, – отгружаем, нередко с опережением графика. Наращиваем объемы производства и сокращаем сроки поставок, насколько это возможно. По ряду контрактов досрочно поставили продукцию, прежде всего бронетехнику, вертолеты, боеприпасы. Ускорились максимально, производства перевели на усиленный режим – в три-четыре смены», — отмечал глава «Ростеха».
В начале декабря в правительстве сообщили, что Объединенная авиастроительная корпорация (входит в госкорпорацию «Ростех») изготовила и передала Минобороны РФ очередную партию самолетов Су-35С. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров тогда заявил, что «авиакластер “Ростеха” обеспечивает как поставки новой техники, так и поддержание и восстановление летной годности действующего парка, оперативно реагируя на запросы Вооруженных сил».
Мантуров в интервью «Ведомостям» говорил о формировании графиков выполнения ГОЗ. «На 2023 г. графики сформированы по месяцам, на 2024 г. – поквартально, а на 2025 г. определены полугодовые. Параллельно появляются дополнительные потребности: например, Минобороны в этом году поставило задачу по некоторым образцам увеличить выпуск продукции в 3 раза, по другим – в 10 раз», — сообщил вице-премьер.