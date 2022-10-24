«Санкции останутся еще на много лет»Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов – о гособоронзаказе, авиастроении и «АвтоВАЗе»
Госкорпорация «Ростех» – один из ключевых поставщиков продукции в рамках гособоронзаказа (ГОЗа). Обеспеченность армии необходимыми вооружениями в ходе СВО неоднократно ставилась под сомнение – особенно в части беспилотников. Гендиректор корпорации Сергей Чемезов говорит, что в тех сегментах техники, где работает «Ростех», результаты есть – и не только в оборонке. Во многом благодаря программе импортозамещения, которая стартовала после первой волны санкций 2014 г. Теперь этот задел предстоит укреплять, но уже не с теми и с совершенно другой скоростью.
– С начала СВО основные ожидания страны связаны не только с армией, но и с оборонно-промышленным комплексом, от которого зависит оснащенность вооруженных сил. «Ростех» все же ключевой производитель вооружений в стране. Как вы оцениваете обеспечение нашей армии на сегодня?
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