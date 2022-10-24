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«Санкции останутся еще на много лет»

Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов – о гособоронзаказе, авиастроении и «АвтоВАЗе»
Денис Ильюшенков
Сергей Чемезов, генеральный директор «Ростеха» / Максим Стулов / Ведомости

Госкорпорация «Ростех» – один из ключевых поставщиков продукции в рамках гособоронзаказа (ГОЗа). Обеспеченность армии необходимыми вооружениями в ходе СВО неоднократно ставилась под сомнение – особенно в части беспилотников. Гендиректор корпорации Сергей Чемезов говорит, что в тех сегментах техники, где работает «Ростех», результаты есть – и не только в оборонке. Во многом благодаря программе импортозамещения, которая стартовала после первой волны санкций 2014 г. Теперь этот задел предстоит укреплять, но уже не с теми и с совершенно другой скоростью.

– С начала СВО основные ожидания страны связаны не только с армией, но и с оборонно-промышленным комплексом, от которого зависит оснащенность вооруженных сил. «Ростех» все же ключевой производитель вооружений в стране. Как вы оцениваете обеспечение нашей армии на сегодня?
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных