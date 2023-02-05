«Ростех» допустил переход беспилотников на комплектующие из РФ через год

«На сегодняшний день мы делаем полную сборку в том числе из своих комплектующих, но что-то замещаем, что-то поставляем извне, из дружественных стран. В перспективе – я думаю, максимум год – мы справимся и будем все делать у себя, в стране, для того чтобы создавать такие аппараты», – сказал он в эфире программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда» (цитата по ТАСС).