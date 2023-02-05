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«Ростех» допустил переход беспилотников на комплектующие из РФ через год

Ведомости

Максимум через год «Ростех» перейдет на производство беспилотных летательных аппаратов полностью из российских комплектующих, сейчас в поставках участвуют дружественные страны, заявил  первый заместитель гендиректора госкорпорации Владимир Артяков.

«На сегодняшний день мы делаем полную сборку в том числе из своих комплектующих, но что-то замещаем, что-то поставляем извне, из дружественных стран. В перспективе – я думаю, максимум год – мы справимся и будем все делать у себя, в стране, для того чтобы создавать такие аппараты», – сказал он в эфире программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда» (цитата по ТАСС).

В мае 2022 г. госкорпорация «Ростех» объявила, что может заняться производством мини-дронов для мониторинга и корректировки огня.

Как отметили в компании, мини-дроны практически незаметны, умещаются буквально в кармане, при этом позволяют корректировать огонь, вести мониторинг и получать разведданные в реальном времени. Они могут значительно повысить эффективность боевых подразделений.

В январе стало известно, что предприятия корпорации в ближайшие месяцы должны завершить испытания и приступить к серийному производству нового поколения средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и борьбы с БПЛА. В «Ростехе» также заявили, что его предприятия передают Минобороны партии стрелкового оружия и боеприпасов к нему, беспилотников, переносных зенитно-ракетных, противотанковых комплексов, ракетные соединения пополняются комплексами «Искандер-М», а зенитчики получают комплексы «Панцирь-С1».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных