«Ростех» объявил о планах по созданию мини-дронов для военных
Госкорпорация «Ростех» может заняться производством мини-дронов для мониторинга и корректировки огня, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
«Спецоперация показала важность не только больших и средних беспилотников, но и миниатюрных дронов. Ростех внимательно изучает существующий опыт и готов рассмотреть возможность создания мини-дронов, отвечающих требованиям военных», — говорится в сообщении.
Как отметили в компании, мини-дроны практически незаметны, умещаются буквально в кармане, при этом позволяют корректировать огонь, вести мониторинг и получать разведданные в реальном времени. Они могут значительно повысить эффективность боевых подразделений.
В 2016 г. «Ростех» сообщал о применении мини-беспилотников российскими десантниками на учениях в Сербии. Миниатюрные коптеры являются разработкой Объединенной приборостроительной корпорации. Там отмечали, что «мини-беспилотник по своим размерам сопоставим со стрекозой».
Отмечалось, что отечественный мини-коптер представляет собой аналог норвежского беспилотника Black Hornet («Черный шершень»). Этот аппарат массой всего 16 г применяется американскими и британскими спецподразделениями.