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«Ростех» объявил о планах по созданию мини-дронов для военных

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Госкорпорация «Ростех» может заняться производством мини-дронов для мониторинга и корректировки огня, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. 

«Спецоперация показала важность не только больших и средних беспилотников, но и миниатюрных дронов. Ростех внимательно изучает существующий опыт и готов рассмотреть возможность создания мини-дронов, отвечающих требованиям военных», — говорится в сообщении. 

Как отметили в компании, мини-дроны практически незаметны, умещаются буквально в кармане, при этом позволяют корректировать огонь, вести мониторинг и получать разведданные в реальном времени. Они могут значительно повысить эффективность боевых подразделений.

В 2016 г. «Ростех» сообщал о применении мини-беспилотников российскими десантниками на учениях в Сербии. Миниатюрные коптеры являются разработкой Объединенной приборостроительной корпорации. Там отмечали, что «мини-беспилотник по своим размерам сопоставим со стрекозой».

Отмечалось, что отечественный мини-коптер представляет собой аналог норвежского беспилотника Black Hornet («Черный шершень»). Этот аппарат массой всего 16 г применяется американскими и британскими спецподразделениями.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных