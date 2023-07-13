В США начали расследование в отношении разработчика ChatGPT

Издание отмечает, что новое расследование станет самой серьезной угрозой для OpenAI со стороны властей, при этом саму FTC газета называет «главным полицейским правительства в Кремниевой долине», напоминая, что агентство уже накладывало крупные штрафы, например, на Amazon и Twitter. Если регулятор сочтет, что разработчик ChatGPT нарушил законы о защите прав потребителей, то помимо штрафа может предписать ему изменить подход к обработке данных пользователей.