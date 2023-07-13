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Технологии

В США начали расследование в отношении разработчика ChatGPT

Ведомости

Федеральная торговая комиссия (FTC) США начала расследование в отношении американской компании OpenAI – разработчика чат-бота ChatGPT, пишет The Washington Post.

FTC, неоднократно предупреждавшая о том, что законы о защите прав потребителей применяются и к ИИ-продуктам, направила OpenAI 20-страничный запрос на данные о том, как компания устраняет риски, связанные с ее моделями искусственного интеллекта. 

Агентство, отмечает газета, интересуется, занималась ли OpenAI недобросовестными или вводящими в заблуждение действиями, которые привели к «репутационному ущербу» потребителей. Так, FTC запросила подробное описание всех жалоб пользователей, которые она получила на свои продукты, касающихся ложных, вводящих в заблуждение или зловредных заявлениях о людях.

Помимо этого регулятор ожидает отчета о мартовском инциденте, когда отдельные пользователи из-за ошибки в системах OpenAI видели платежную информацию и данные из истории чатов других людей. 

Издание отмечает, что новое расследование станет самой серьезной угрозой для OpenAI со стороны властей, при этом саму FTC газета называет «главным полицейским правительства в Кремниевой долине», напоминая, что агентство уже накладывало крупные штрафы, например, на Amazon и Twitter. Если регулятор сочтет, что разработчик ChatGPT нарушил законы о защите прав потребителей, то помимо штрафа может предписать ему изменить подход к обработке данных пользователей.

Ранее ChatGPT был временно ограничен в Италии, но восстановил работу после того, как разработчики согласились добавить функциию проверки возраста, а также разрешить европейским пользователям блокировать использование их информации для обучения модели искусственного интеллекта.

Ранее по теме: Маск объявил о запуске возможного конкурента ChatGPT

OpenAI запустила чат-бот ChatGPT, способный генерировать тексты, писать коды и отвечать на вопросы, в ноябре прошлого года. После этого многие крупные корпорации стали объявлять о планах по внедрению ИИ-технологий в свои продукты и представлять свои альтернативы ChatGPT. В апреле, например, Alibaba Group представила модель генеративного ИИ Tongyi Qianwen для корпоративной связи, электронной коммерции, поиска в интернете и др.

Вчера, 12 июля, американский миллиардер Илон Маск (сооснователь OpenAI, покинувший проект в 2018 г.) объявил о запуске новой ИИ-компании, получившей название xAI. Стартап своей целью объявил «понять истинную природу вселенной».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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