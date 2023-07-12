Маск объявил о запуске возможного конкурента ChatGPT

В ноябре 2022 г. американская компания OpenAI, одним из основателей которой являлся Маск (вышел из проекта в 2018 г.), запустила чат-бот ChatGPT, способный генерировать тексты, писать коды и отвечать на вопросы. Первый миллион пользователей нейросеть смогла собрать всего за пять дней. После этого многие крупные корпорации стали объявлять о планах по внедрению ИИ-технологий в свои продукты и представлять свои альтернативы ChatGPT. В апреле, например, Alibaba Group представила модель генеративного ИИ Tongyi Qianwen для корпоративной связи, электронной коммерции, поиска в интернете и др.