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Технологии

Маск объявил о запуске возможного конкурента ChatGPT

Ведомости

Американский миллиардер Илон Маск объявил о запуске новой ИИ-компании, получившей название xAI. Ее цель – понять реальность, заявил бизнесмен в своем Twitter.

«Объявляю о создании xAI для понимания реальности», – написал он.

Сайт проекта, в свою очередь, отмечает, что xAI призван «понять истинную природу вселенной». Онлайн-мероприятие в Twitter Spaces, в ходе которого команда проекта ответит на вопросы пользователей, состоится 14 июля.

Как обращает внимание Reuters, команда, представленная на сайте проекта, состоит из инженеров, работавших в тех же технологических гигантах, с которыми Маск будет теперь конкурировать в области ИИ. Так, в команду вошли бывший инженер DeepMind Игорь Бабушкин, экс-сотрудники Google Кристиан Сегеди и Тони Ву, и Грег Янг, который ранее работал в Microsoft, и др.

Techcrunch, в свою очередь, указывает на то, что многие из них специализируются на больших языковых моделях наподобие GPT-4 от OpenAI. Портал также напоминает, что Маск ранее приобрел тысячи графических процессоров для обеспечения работы будущей генеративной модели ИИ.

О регистрации xAI стало известно еще в апреле этого года. В том же месяце Маск говорил о планах создать альтернативу нейросети ChatGPT под названием TruthGPT, которая должна была попытаться «понять природу вселенной».

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В конце марта институт Future of Life опубликовал письмо с призывом «немедленно приостановить» обучение систем ИИ. Под петицией тогда подписались Маск, соучредитель Apple Стив Возняк, филантроп Эндрю Янг и еще около тысячи исследователей. По оценкам института, ИИ следует разрабатывать «только тогда, когда мы уверены, что их эффекты будут положительными, а риски управляемыми».

В ноябре 2022 г. американская компания OpenAI, одним из основателей которой являлся Маск (вышел из проекта в 2018 г.), запустила чат-бот ChatGPT, способный генерировать тексты, писать коды и отвечать на вопросы. Первый миллион пользователей нейросеть смогла собрать всего за пять дней. После этого многие крупные корпорации стали объявлять о планах по внедрению ИИ-технологий в свои продукты и представлять свои альтернативы ChatGPT. В апреле, например, Alibaba Group представила модель генеративного ИИ Tongyi Qianwen для корпоративной связи, электронной коммерции, поиска в интернете и др.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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