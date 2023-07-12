Маск объявил о запуске возможного конкурента ChatGPT
Американский миллиардер Илон Маск объявил о запуске новой ИИ-компании, получившей название xAI. Ее цель – понять реальность, заявил бизнесмен в своем Twitter.
«Объявляю о создании xAI для понимания реальности», – написал он.
Сайт проекта, в свою очередь, отмечает, что xAI призван «понять истинную природу вселенной». Онлайн-мероприятие в Twitter Spaces, в ходе которого команда проекта ответит на вопросы пользователей, состоится 14 июля.
Как обращает внимание Reuters, команда, представленная на сайте проекта, состоит из инженеров, работавших в тех же технологических гигантах, с которыми Маск будет теперь конкурировать в области ИИ. Так, в команду вошли бывший инженер DeepMind Игорь Бабушкин, экс-сотрудники Google Кристиан Сегеди и Тони Ву, и Грег Янг, который ранее работал в Microsoft, и др.
Techcrunch, в свою очередь, указывает на то, что многие из них специализируются на больших языковых моделях наподобие GPT-4 от OpenAI. Портал также напоминает, что Маск ранее приобрел тысячи графических процессоров для обеспечения работы будущей генеративной модели ИИ.
О регистрации xAI стало известно еще в апреле этого года. В том же месяце Маск говорил о планах создать альтернативу нейросети ChatGPT под названием TruthGPT, которая должна была попытаться «понять природу вселенной».
В конце марта институт Future of Life опубликовал письмо с призывом «немедленно приостановить» обучение систем ИИ. Под петицией тогда подписались Маск, соучредитель Apple Стив Возняк, филантроп Эндрю Янг и еще около тысячи исследователей. По оценкам института, ИИ следует разрабатывать «только тогда, когда мы уверены, что их эффекты будут положительными, а риски управляемыми».
В ноябре 2022 г. американская компания OpenAI, одним из основателей которой являлся Маск (вышел из проекта в 2018 г.), запустила чат-бот ChatGPT, способный генерировать тексты, писать коды и отвечать на вопросы. Первый миллион пользователей нейросеть смогла собрать всего за пять дней. После этого многие крупные корпорации стали объявлять о планах по внедрению ИИ-технологий в свои продукты и представлять свои альтернативы ChatGPT. В апреле, например, Alibaba Group представила модель генеративного ИИ Tongyi Qianwen для корпоративной связи, электронной коммерции, поиска в интернете и др.