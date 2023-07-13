Суд отправил под домашний арест проходящего по делу Паршина директора «БФТ-Холдинга»
Гендиректор «БФТ-Холдинга» Александр Моносов, который проходит по одному уголовному делу с замаглавы Минцифры Максимом Паршиным, отправлен под домашний арест до 12 сентября 2023 г. Об это говорится в решении Басманного районного суда Москвы (есть в распоряжении «Ведомостей»).
«В удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключении в отношении Моносова Александра Наумовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ, отказано, ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», – говорится в решение суда.
Как следует из материалов суда, Паршину вменяется часть 6 статьи 290 Уголовного кодекса РФ – получение взятки должностным лицом в особо крупном размере. Максимальное наказание по ней составляет 15 лет лишения свободы, а также штраф до стократной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пятнадцати лет.
Моносову же вменяется часть 5 статьи 291 Уголовного кодекса РФ – дача взятки должостному лицу в особо крупном размере (свыше 1 млн руб.). Максимальная ответственность по ней также составляет 15 лет лишения свободы. Но как следует из примечания к статье, лицо, давшее взятку, «освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления», либо если в отношении него самого имело место вымогательство со стороны должностного лица, либо лицо после совершения преступления добровольно сообщило о даче взятки в правоохранительные органы.
Паршин был задержан вместе с Моносовым, ранее подтвердил «Ведомостям» знакомый Паршина.
Александр Моносов является гендиректором российского разработчика ПО для госсектора «БФТ-Холдинга». По данным СПАРК-Интерфакс, 50,01% в «БФТ-Холдинге» владеет «дочка» «Ростелекома» «РТ-Лабс», а оставшиеся 49,99% – «Астрей софт», бенефициаром которого через компанию «Бюджетный процесс» является сам Моносов.