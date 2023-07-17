Минцифры приостановит выдачу грантов до 1 сентября
Министерство цифрового развития до 1 сентября приостановит выдачу новых грантов и обновит состав комиссий. Об этом сообщили в министерстве.
Помимо того что ведомство приостановит выдачу грантов на новые разработки в сфере ИТ, также Минцифры проведет оценку компетенций сотрудников основного оператора грантов – Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ), обновит экспертов и состав органов, которые принимают решения.
Вместе с этим планируется проверить уже выданные в 2022–2023 гг. гранты. Если не будет уверенности в «100% чистоте» проектов, то их отменят. В министерстве отметили, что планируют выстроить работу так, чтобы исключить влияние сотрудников Минцифры на решения о выдаче грантов.
Комиссию по проверке будет возглавлять министр цифрового развития Максут Шадаев. В нее войдут представители основных отраслевых ассоциаций. Комиссия проанализирует все отказы в поддержке проектов и проверит наличие конфликта интересов.
13 июля Басманный суд Москвы отправил под домашний арест до 12 сентября замминистра цифрового развития Максима Паршина, который является фигурантом уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере. Он проходит по одному делу с генеральным директором «БФТ-холдинга» Александром Моносовым. В Минцифры Паршин участвовал в том числе в работе по координации деятельности ведомства по льготам ИТ-компаниям и грантовой поддержке.