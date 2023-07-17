Минцифры приостановит выдачу грантов до 1 сентября

Вместе с этим планируется проверить уже выданные в 2022–2023 гг. гранты. Если не будет уверенности в «100% чистоте» проектов, то их отменят. В министерстве отметили, что планируют выстроить работу так, чтобы исключить влияние сотрудников Минцифры на решения о выдаче грантов.