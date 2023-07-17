Правительство утвердило концепцию регулирования квантовых коммуникаций до 2030 года
Правительство утвердило Концепцию регулирования отрасли квантовых коммуникаций до 2030 г. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, документ опубликован на сайте кабмина.
На совещании с вице-премьерами Мишустин подчеркнул, что квантовые коммуникации – это перспективное направление, для развития которого необходимо создать благоприятную регуляторную среду. По его расчетам, этому должна поспособствовать принятая концепция.
«В рамках концепции предстоит сформировать качественную нормативную базу для этой сферы и условия для поэтапного перехода на новые методы защиты информации и внедрения современных решений», – рассказал Мишустин.
Как пояснили в правительстве, в концепции заложены стимулирование развития рынка квантовых коммуникаций и поддержка отечественных производителей. Вместе с этим в документе указывается на необходимость разработки правовых мер, которые регулировали бы использование квантовых коммуникаций в сетях связи. В связи с этим в некоторых сферах, например в мобильной связи или логистике, таким механизмом могут стать экспериментальные правовые режимы в сфере цифровых инноваций.
Помимо этого предполагается, что российские компании, которые работают с квантовыми коммуникациями, смогут получать аккредитацию как ИТ-компании. Также планируется внести изменения в Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД). В кабмине подчеркнули, что это необходимо для получения компаниями господдержки.
В течение трех месяцев профильные ведомства и РЖД должны в Минцифры предоставить предложения о том, как реализовать концепцию.
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко отметил, что концепция была разработана на 10 месяцев раньше запланированного срока. В России на данный момент протяженность квантовой сети составляет 1147 км. До конца года планируют дополнительно построить еще 1400 км, уточнил Чернышенко. Он напомнил, что тема квантовых коммуникаций обсуждалась 13 июля на Форуме будущих технологий с участием президента России Владимира Путина.