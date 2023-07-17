Правительство утвердило концепцию регулирования квантовых коммуникаций до 2030 года

Как пояснили в правительстве, в концепции заложены стимулирование развития рынка квантовых коммуникаций и поддержка отечественных производителей. Вместе с этим в документе указывается на необходимость разработки правовых мер, которые регулировали бы использование квантовых коммуникаций в сетях связи. В связи с этим в некоторых сферах, например в мобильной связи или логистике, таким механизмом могут стать экспериментальные правовые режимы в сфере цифровых инноваций.