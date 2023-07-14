РЖД достроит магистральную квантовую сеть до Казани и Ростова-на-Дону

Сейчас в России есть три вендора квантового оборудования – «Инфотекс», «СМАРТС-Кванттелеком» и QRate, перечислил Кулик. Они разрабатывают решения, которые позволяют определенным образом отправлять по оптическим каналам связи короткие сообщения и одновременно контролировать их целостность, то есть гарантировать, что сообщение в процессе передачи не подверглось перехвату, пояснил Коростелев. Пока основной потребитель квантового оборудования в России – сама РЖД, которая разворачивает магистральные линии квантовой связи, но пилотные проекты с такой технологией ведут также «Газпром», Газпромбанк, «Сбер» и др., отмечает Кулик. В первую очередь оборудование востребовано у госорганизаций и у крупных компаний с госучастием, на коммерческом рынке пока нет активного спроса, согласился с ним Коростелев.