РЖД достроит магистральную квантовую сеть до Казани и Ростова-на-Дону

РЖД достроит магистральную квантовую сеть до Казани и Ростова-на-ДонуСтроительство 1400 км новых участков могло обойтись в сумму от 1,5 млрд до 3 млрд рублей
РЖД до конца 2023 г. планирует построить новые участки магистральной квантовой сети (МКС) между Москвой, Воронежем и Ростовом-на-Дону, а также от Нижнего Новгорода до Арзамаса и Казани. Об этом заявил заместитель гендиректора РЖД Анатолий Храмцов, выступая с докладом по реализации дорожной карты «Квантовые коммуникации» на «Форуме будущих технологий». Таким образом, до конца года общая протяженность МКС должна превысить 2500 км.
«По итогам первого полугодия завершены проектные изыскательские работы и утверждена рабочая документация на новых участках сети. Завершение строительно-монтажных работ запланировано в 2023 г.», – сказал Храмцов. Общая протяженность участков составит более 1400 км, говорится в презентации топ-менеджера.
В 2021–2022 гг. уже были построены участки между Москвой и Санкт-Петербургом и Москвой и Нижним Новгородом, общая протяженность квантовой сети в данный момент составляет 1147 км. Как следует из презентации, в 2024 г. к квантовой сети также должны быть присоединены такие города, как Сочи, Волгоград, Самара, Уфа, Пермь, Екатеринбург, Челябинск и др. В 2025 г. должен быть построен участок от Уфы до Магнитогорска.
Квантовые коммуникации – технология кодирования и передачи данных в квантовых состояниях фотонов. Законы физики не позволяют определить квантовое состояние так, чтобы оно не изменилось, поэтому квантовый канал связи невозможно перехватить незаметно для адресатов. Поэтому технология позволяет передавать данные на большие расстояния абсолютно защищенным образом.
Для развития квантовых технологий правительством были сформированы две «дорожные карты» – «Квантовые коммуникации» и «Квантовые вычисления». До 2026 г. на реализацию мероприятий в «дорожных картах» предусмотрен 41 млрд руб.
С точки зрения бизнеса квантовые сети позволяют сделать технологию квантового распределения ключей ближе к конечным потребителям, пояснил директор по развитию научно-производственной компании QRate Александр Приютов. Например, у традиционных телеком-операторов появляется возможность тестировать модели оказания услуг квантово-защищенной связи, добавил он. В перспективе созданные сети могут стать инфраструктурной основой для квантового интернета, где помимо защиты передачи информации квантовые состояния света будут использоваться для связи между собой удаленных квантовых компьютеров, добавил Приютов.
За строительство квантовых сетей и предоставление квантовых коммуникационных услуг отвечает в первую очередь РЖД, среди основных заказчиков «Росатом», Газпромбанк и ряд других крупных российских компаний, сказал руководитель отдела продвижения продуктов компании «Код безопасности» Павел Коростелев. По его оценке, строительство 1400 км новых участков квантовых сетей могло обойтись в сумму от 1,5 млрд до 3 млрд руб.
Кроме РЖД, строительство МКС финансируют региональные органы власти и региональные коммерческие структуры, обратил внимание научный руководитель Центра компетенций НТИ «Квантовые технологии» на базе МГУ Сергей Кулик. Более того, финансирование локальных квантовых сетей предусмотрено в рамках проекта Межуниверситетской квантовой сети, финансируемого Минобрнауки, добавил он.
Храмцов также рассказал, что до конца года в рамках мероприятий дорожной карты будет проведено 9 научно-технических работ по созданию отечественного оборудования квантовых коммуникаций и еще 7 — по созданию отечественной компонентной базы. Представитель РЖД в разговоре с «Ведомостями» уточнил, что по итогам проведения работ ожидает получить 10 опытных и 12 экспериментальных образцов оборудования квантовых коммуникаций и более 80 патентов к концу 2024 г.
Сейчас в России есть три вендора квантового оборудования – «Инфотекс», «СМАРТС-Кванттелеком» и QRate, перечислил Кулик. Они разрабатывают решения, которые позволяют определенным образом отправлять по оптическим каналам связи короткие сообщения и одновременно контролировать их целостность, то есть гарантировать, что сообщение в процессе передачи не подверглось перехвату, пояснил Коростелев. Пока основной потребитель квантового оборудования в России – сама РЖД, которая разворачивает магистральные линии квантовой связи, но пилотные проекты с такой технологией ведут также «Газпром», Газпромбанк, «Сбер» и др., отмечает Кулик. В первую очередь оборудование востребовано у госорганизаций и у крупных компаний с госучастием, на коммерческом рынке пока нет активного спроса, согласился с ним Коростелев.
Объем мирового рынка квантовых коммуникаций в 2022 г. составил $378 млн, а к 2030 г. может превысить $1,8 млрд, говорилось в исследовании компании «Иннопрактика». Инвестиции направляются прежде всего на создание базовой инфраструктуры распределения ключей, отметил руководитель департамента по управлению интеллектуальной собственностью «Иннопрактики» Алексей Одиноков.
Отечественные проекты в области создания и пилотирования магистральных квантовых сетей, по словам Одинокова, являются одними из первых в мире. Он оценил объем рынка квантовых коммуникаций в России в 2022 г. в 2,5 млрд руб.
Аналогичные проекты развития инфраструктуры квантовых коммуникаций реализуются и за рубежом, говорит Одиноков. Так, в 2022 г. в Южной Корее была запущена магистральная оптоволоконная сеть квантового распределения ключа протяженностью 800 км, к которой подключено 48 правительственных организаций.