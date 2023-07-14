«Инфотекс» запустит производство оборудования для криптографической защиты каналов связи

Сейчас «Инфотекс» выпускает ежегодно небольшие партии – по 100 комплектов квантовых криптографических систем генерации и распределения уникальных ключей для защиты информации, уточнил Чапчаев. По его словам, 60 таких комплектов в 2023 г. пришлось на поставки для РЖД. Такие системы используются в основном для защиты магистральных каналов связи, пояснил «Ведомостям» представитель «Инфотекса».