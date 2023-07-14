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«Инфотекс» запустит производство оборудования для криптографической защиты каналов связи

Сейчас основным потребителем решений является РЖД, развивающая квантовые технологии
Анна Устинова
Wikimapia

Разработчик оборудования для информационной защиты каналов связи «Инфотекс» запустит новый завод в Томске в 2024 г. Это позволит нарастить производство решений для кибербезопасности в 5–10 раз. Об этом заявил гендиректор компании Андрей Чапчаев, выступая на Форуме будущих технологий 13 июля.

Сейчас «Инфотекс» выпускает ежегодно небольшие партии – по 100 комплектов квантовых криптографических систем генерации и распределения уникальных ключей для защиты информации, уточнил Чапчаев. По его словам, 60 таких комплектов в 2023 г. пришлось на поставки для РЖД. Такие системы используются в основном для защиты магистральных каналов связи, пояснил «Ведомостям» представитель «Инфотекса».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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