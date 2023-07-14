«Инфотекс» запустит производство оборудования для криптографической защиты каналов связи

«Инфотекс» запустит производство оборудования для криптографической защиты каналов связиСейчас основным потребителем решений является РЖД, развивающая квантовые технологии
Разработчик оборудования для информационной защиты каналов связи «Инфотекс» запустит новый завод в Томске в 2024 г. Это позволит нарастить производство решений для кибербезопасности в 5–10 раз. Об этом заявил гендиректор компании Андрей Чапчаев, выступая на Форуме будущих технологий 13 июля.
Сейчас «Инфотекс» выпускает ежегодно небольшие партии – по 100 комплектов квантовых криптографических систем генерации и распределения уникальных ключей для защиты информации, уточнил Чапчаев. По его словам, 60 таких комплектов в 2023 г. пришлось на поставки для РЖД. Такие системы используются в основном для защиты магистральных каналов связи, пояснил «Ведомостям» представитель «Инфотекса».
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