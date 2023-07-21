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Технологии

Суд поддержал ФАС в решении оштрафовать МТС и «Мегафон»

Ведомости

Арбитражный суд города Москвы отказал сотовым операторам МТС и «Мегафон» в обжаловании решений и предписаний ФАС, а также постановлений о назначении штрафов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Ранее ФАС в ходе расследования выявила необоснованное повышение стоимости услуг сотовыми операторами в 2022 г. Оно коснулось 44,5 млн абонентов.

ФАС заявила, что увеличение тарифов при отсутствии технологического, экономического и иного обоснования нарушает интересы потребителей. Ведомство выдало также соответствующее предписание снизить тарифы.

Компании попытались обжаловать решения и предписания службы, однако суд первой инстанции поддержал позицию ведомства.

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Мобильные операторы считают необходимым повышать цены на связь ежегодно на 5% выше инфляции. Сейчас действует рекомендация ФАС, согласно которой стоимость услуг связи может варьироваться в пределах уровня инфляции.

В середине апреля операторы пожаловались главе Минцфиры Максуту Шадаеву на резкое удорожание подключения оборудования связи к электросетям, предупредив о росте тарифов для абонентов и снижении темпов строительства сетей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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