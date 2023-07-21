Суд поддержал ФАС в решении оштрафовать МТС и «Мегафон»
Ранее ФАС в ходе расследования выявила необоснованное повышение стоимости услуг сотовыми операторами в 2022 г. Оно коснулось 44,5 млн абонентов.
ФАС заявила, что увеличение тарифов при отсутствии технологического, экономического и иного обоснования нарушает интересы потребителей. Ведомство выдало также соответствующее предписание снизить тарифы.
Компании попытались обжаловать решения и предписания службы, однако суд первой инстанции поддержал позицию ведомства.
Мобильные операторы считают необходимым повышать цены на связь ежегодно на 5% выше инфляции. Сейчас действует рекомендация ФАС, согласно которой стоимость услуг связи может варьироваться в пределах уровня инфляции.
В середине апреля операторы пожаловались главе Минцфиры Максуту Шадаеву на резкое удорожание подключения оборудования связи к электросетям, предупредив о росте тарифов для абонентов и снижении темпов строительства сетей.