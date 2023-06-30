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Бизнес

«Коммерсантъ» узнал о возможном повышении тарифов на мобильную связь на 5%

Ведомости

Мобильные операторы считают необходимым повышать цены на мобильную связь ежегодно на 5% выше инфляции. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Сейчас действует рекомендация ФАС, согласно которой операторы связи могут повышать цены на связь в пределах уровня инфляции. Повышение роста цен на тарифы участники рынка обсуждали 20 июня в рамках разговора о развитии отрасли связи до 2035 г. 

Идея повысить цены обусловлена необходимостью модернизации сетей для обеспечения их стабильной работы, говорят источники газеты, близкие к правительству.

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В свою очередь, в Минцифры считают, что индексация тарифов возможна только при условии поэтапного повышения цен и сохранения дифференцированного подхода, благодаря которому у всех групп населения будет доступ к услугам связи. Помимо этого, в случае повышения цен на тарифы на 5% выше инфляции возможно заключение инвестиционных соглашений, которые будут гарантировать инвестирование дополнительных средств в обновление инфраструктуры. 

В середине апреля операторы сотовой связи уже обращались к главе Минцфиры Максуту Шадаеву по поводу повышения стоимости услуг связи для абонентов и снижения темпов строительства сетей на фоне резкого удорожания подключения оборудования связи к электросетям.

Как писали ранее «Ведомости», средняя стоимость тарифов на связь у крупнейших сотовых операторов вырастет в 2023 г. на 10–15%. Эти цифры из прогноза агентства Telecom Daily подтвердили тогда эксперты инвестхолдинга «Финам» и аналитического агентства «ТМТ консалтинг». Повышение цен будет связано в первую очередь с необходимостью закупки подсанкционного оборудования, подорожавшего из-за приостановки поставок крупнейших международных вендоров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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