«Коммерсантъ» узнал о возможном повышении тарифов на мобильную связь на 5%

В свою очередь, в Минцифры считают, что индексация тарифов возможна только при условии поэтапного повышения цен и сохранения дифференцированного подхода, благодаря которому у всех групп населения будет доступ к услугам связи. Помимо этого, в случае повышения цен на тарифы на 5% выше инфляции возможно заключение инвестиционных соглашений, которые будут гарантировать инвестирование дополнительных средств в обновление инфраструктуры.