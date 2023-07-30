Ракета «Союз-5» будет готова к пуску в конце 2025 года

В «Роскосмосе» подчеркнули, что двигатель прошел более двух десятков огневых испытаний. Также были продефектованы два РД-171МВ, предназначенные для проведения доводочных и завершающих доводочных испытаний. В госкорпорации новый двигатель обозначили как «мощнейший в мире». О завершении огневых испытаний двигателя «Роскосмос» сообщал в августе 2022 г.