Ракета «Союз-5» будет готова к пуску в конце 2025 года
Ракета-носитель «Союз-5» будет готова к пуску с космодрома Байконур в конце 2025 г., рассказал ТАСС заместитель генерального директора Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» по развитию Даниил Субботин. Об этом он заявил на полях саммита Россия - Африка, где представили макет носителя.
«Союз-5» производится для совместного российско-казахстанского проекта «Байтерек», сейчас идут испытания составных частей ракеты-носителя. По словам Субботина, при ее создании использовались инновационные технологические решения, в частности сварка трением с перемешиванием для производства баков.
«Самый мощный ракетный двигатель используется – РД-171, его называют царь-двигатель, прошел испытания, доставлен к нам на завод [в РКЦ "Прогресс"], мы готовы поставить его на ракету-носитель», – сказал он.
Ракета-носитель среднего класса «Союз-5» получила название «Иртыш». В июне в госкорпорации «Роскосмос», куда входит РКЦ «Прогресс», сообщили об изготовлении жидкостного ракетного двигателя РД-171МВ для ракеты «Союз-5». Там уточнили, что научно-производственное объединение «Энергомаш» намерено завершить сборку двигателя для второй летной ракеты, а также произвести двигатель для третьей.
В «Роскосмосе» подчеркнули, что двигатель прошел более двух десятков огневых испытаний. Также были продефектованы два РД-171МВ, предназначенные для проведения доводочных и завершающих доводочных испытаний. В госкорпорации новый двигатель обозначили как «мощнейший в мире». О завершении огневых испытаний двигателя «Роскосмос» сообщал в августе 2022 г.