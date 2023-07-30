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Ракета «Союз-5» будет готова к пуску в конце 2025 года

Ведомости

Ракета-носитель «Союз-5» будет готова к пуску с космодрома Байконур в конце 2025 г., рассказал ТАСС заместитель генерального директора Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» по развитию Даниил Субботин. Об этом он заявил на полях саммита Россия - Африка, где представили макет носителя.

«Союз-5» производится для совместного российско-казахстанского проекта «Байтерек», сейчас идут испытания составных частей ракеты-носителя. По словам Субботина, при ее создании использовались инновационные технологические решения, в частности сварка трением с перемешиванием для производства баков.

«Самый мощный ракетный двигатель используется – РД-171, его называют царь-двигатель, прошел испытания, доставлен к нам на завод [в РКЦ "Прогресс"], мы готовы поставить его на ракету-носитель», – сказал он.

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Ракета-носитель среднего класса «Союз-5» получила название «Иртыш». В июне в госкорпорации «Роскосмос», куда входит РКЦ «Прогресс», сообщили об изготовлении жидкостного ракетного двигателя РД-171МВ для ракеты «Союз-5». Там уточнили, что научно-производственное объединение «Энергомаш» намерено завершить сборку двигателя для второй летной ракеты, а также произвести двигатель для третьей.

В «Роскосмосе» подчеркнули, что двигатель прошел более двух десятков огневых испытаний. Также были продефектованы два РД-171МВ, предназначенные для проведения доводочных и завершающих доводочных испытаний. В госкорпорации новый двигатель обозначили как «мощнейший в мире». О завершении огневых испытаний двигателя «Роскосмос» сообщал в августе 2022 г. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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