Глава «Роскосмоса» сообщил об интересе стран Азии и Африки к российским двигателям
Азиатские и африканские страны проявляют интерес к российским плазменным двигателям, заявил руководитель «Роскосмоса» Юрий Борисов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
«Сегодня в условиях санкций мы переориентировались, интерес к этим двигателям очень серьезный в странах Азии, Китая, Индии, Африки – об этом я вам дополнительно расскажу, по поводу своих поездок в Африку», – сказал глава госкорпорации, его слова приводит пресс-служба Кремля.
На встрече Борисов также рассказал, что корпорация предложила странам Африки строительство модулей для будущей Российской орбитальной станции (РОС).
В середине апреля Борисов на Международном кинофестивале фильмов и программ о космосе «Циолковский» сообщил, что строительство Российской орбитальной станции будет полностью завершено в 2032 г.
Он уточнял, что первый этап строительства намечен на период 2027–2030 гг. Ранее Борисов в интервью «Интерфаксу» рассказывал, что первый этап предполагает создание функционирующего ядра станции (научно-энергетического модуля, узлового и шлюзового модулей, базового блока). Уже на этом этапе космонавты смогут прилетать и работать на станции. Второй этап предполагает стыковку целевых модулей, он намечен на 2032 г.