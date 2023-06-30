Глава «Роскосмоса» сообщил об интересе стран Азии и Африки к российским двигателям

Он уточнял, что первый этап строительства намечен на период 2027–2030 гг. Ранее Борисов в интервью «Интерфаксу» рассказывал, что первый этап предполагает создание функционирующего ядра станции (научно-энергетического модуля, узлового и шлюзового модулей, базового блока). Уже на этом этапе космонавты смогут прилетать и работать на станции. Второй этап предполагает стыковку целевых модулей, он намечен на 2032 г.