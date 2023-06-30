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Глава «Роскосмоса» сообщил об интересе стран Азии и Африки к российским двигателям

Ведомости

Азиатские и африканские страны проявляют интерес к российским плазменным двигателям, заявил руководитель «Роскосмоса» Юрий Борисов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Сегодня в условиях санкций мы переориентировались, интерес к этим двигателям очень серьезный в странах Азии, Китая, Индии, Африки – об этом я вам дополнительно расскажу, по поводу своих поездок в Африку», – сказал глава госкорпорации, его слова приводит пресс-служба Кремля.

На встрече Борисов также рассказал, что корпорация предложила странам Африки строительство модулей для будущей Российской орбитальной станции (РОС).

Ранее по теме: Борисов: Путин одобрил все предложения «Роскосмоса» по созданию орбитальной станции

В середине апреля Борисов на Международном кинофестивале фильмов и программ о космосе «Циолковский» сообщил, что строительство Российской орбитальной станции будет полностью завершено в 2032 г.

Он уточнял, что первый этап строительства намечен на период 2027–2030 гг. Ранее Борисов в интервью «Интерфаксу» рассказывал, что первый этап предполагает создание функционирующего ядра станции (научно-энергетического модуля, узлового и шлюзового модулей, базового блока). Уже на этом этапе космонавты смогут прилетать и работать на станции. Второй этап предполагает стыковку целевых модулей, он намечен на 2032 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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