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В «Роскосмосе» рассказали об изготовлении первого двигателя РД-171МВ для ракеты «Союз-5»

Ведомости

Научно-производственное объединение «Энергомаш» завершило изготовление жидкостного ракетного двигателя РД-171МВ для первых летных испытаний новой ракеты-носителя «Союз-5». Об этом сообщили в госкорпорации «Роскосмос».

Работы были окончены в июне. В 2023 г. предприятие намерено завершить сборку двигателя для второй летной ракеты, а также произвести двигатель для третьей.

«Следующими этапами программы станут межведомственные испытания РД-171МВ и серийная поставка двигателей для ракет «Союз-5», – добавили в госкорпорации.

В «Роскосмосе» подчеркнули, что двигатель прошел более двух десятков огневых испытаний. Также были продефектованы два РД-171МВ, предназначенные для проведения доводочных и завершающих доводочных испытаний.

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В госкорпорации новый двигатель обозначают как «мощнейший в мире». О завершении огневых испытаний двигателя «Роскосмос» сообщал в августе 2022 г. Тяга нового двигателя составляет 800 т. Сам по себе двигатель РД-171МВ является модернизированным вариантом российского двигателя РД-171М, который был разработан еще в 2001 г. Ракета-носитель среднего класса «Союз-5» получила название «Иртыш», ее разработчиком является РКК «Энергия». Запуск ракет будет осуществляться с космодрома «Байконур» в рамках совместного проекта с Казахстаном.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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