В «Роскосмосе» рассказали об изготовлении первого двигателя РД-171МВ для ракеты «Союз-5»

В госкорпорации новый двигатель обозначают как «мощнейший в мире». О завершении огневых испытаний двигателя «Роскосмос» сообщал в августе 2022 г. Тяга нового двигателя составляет 800 т. Сам по себе двигатель РД-171МВ является модернизированным вариантом российского двигателя РД-171М, который был разработан еще в 2001 г. Ракета-носитель среднего класса «Союз-5» получила название «Иртыш», ее разработчиком является РКК «Энергия». Запуск ракет будет осуществляться с космодрома «Байконур» в рамках совместного проекта с Казахстаном.