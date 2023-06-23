В «Роскосмосе» рассказали об изготовлении первого двигателя РД-171МВ для ракеты «Союз-5»
Научно-производственное объединение «Энергомаш» завершило изготовление жидкостного ракетного двигателя РД-171МВ для первых летных испытаний новой ракеты-носителя «Союз-5». Об этом сообщили в госкорпорации «Роскосмос».
Работы были окончены в июне. В 2023 г. предприятие намерено завершить сборку двигателя для второй летной ракеты, а также произвести двигатель для третьей.
«Следующими этапами программы станут межведомственные испытания РД-171МВ и серийная поставка двигателей для ракет «Союз-5», – добавили в госкорпорации.
В «Роскосмосе» подчеркнули, что двигатель прошел более двух десятков огневых испытаний. Также были продефектованы два РД-171МВ, предназначенные для проведения доводочных и завершающих доводочных испытаний.
В госкорпорации новый двигатель обозначают как «мощнейший в мире». О завершении огневых испытаний двигателя «Роскосмос» сообщал в августе 2022 г. Тяга нового двигателя составляет 800 т. Сам по себе двигатель РД-171МВ является модернизированным вариантом российского двигателя РД-171М, который был разработан еще в 2001 г. Ракета-носитель среднего класса «Союз-5» получила название «Иртыш», ее разработчиком является РКК «Энергия». Запуск ракет будет осуществляться с космодрома «Байконур» в рамках совместного проекта с Казахстаном.