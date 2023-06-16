«Роскосмос» сообщил об испытании макета лунного скафандра
В Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина (ЦПК) провели испытания макета лунного скафандра. Об этом сообщили в «Роскосмосе».
Скафандр будут использовать космонавты России при выходе на лунную поверхность. В испытаниях участвовал замначальника ЦПК по подготовке космонавтов, командир отряда Олег Кононенко. Он протестировал макет на тренажере обезвешивания «Выход-2».
Кононенко пояснил, что он проверял подвижность и работоспособность скафандра. «Впечатления – самые положительные. Скафандр достаточно просторный, подшипники установлены таким образом, что увеличена подвижность рук, расширена рабочая поверхность и досягаемость. Объем гермошлема такой, что я могу спокойно вращать головой и смотреть в разные стороны», – отметил он.
Макет скафандра был разработан и создан Научно-производственным предприятием «Звезда», также в проекте участвовали Центральный научно-исследовательский институт машиностроения и ЦПК. Заместитель главного конструктора «Звезды» Александр Тюхтин добавил, что макет был создан, чтобы оценить работу шарниров в условиях лунного притяжения.
11 августа с космодрома Восточный планируют запустить автоматическую станцию «Луна-25». Миссия «Луна-25» должна стать первой в истории современной России лунной миссией. Она предусматривает изучение естественного спутника Земли с орбиты и поверхности, забор и доставку лунного грунта на Землю.