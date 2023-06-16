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«Роскосмос» сообщил об испытании макета лунного скафандра

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В Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина (ЦПК) провели испытания макета лунного скафандра. Об этом сообщили в «Роскосмосе».

Скафандр будут использовать космонавты России при выходе на лунную поверхность. В испытаниях участвовал замначальника ЦПК по подготовке космонавтов, командир отряда Олег Кононенко. Он протестировал макет на тренажере обезвешивания «Выход-2».

Кононенко пояснил, что он проверял подвижность и работоспособность скафандра. «Впечатления – самые положительные. Скафандр достаточно просторный, подшипники установлены таким образом, что увеличена подвижность рук, расширена рабочая поверхность и досягаемость. Объем гермошлема такой, что я могу спокойно вращать головой и смотреть в разные стороны», – отметил он.

Макет скафандра был разработан и создан Научно-производственным предприятием «Звезда», также в проекте участвовали Центральный научно-исследовательский институт машиностроения и ЦПК. Заместитель главного конструктора «Звезды» Александр Тюхтин добавил, что макет был создан, чтобы оценить работу шарниров в условиях лунного притяжения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных