«Роскосмос» сообщил об испытании макета лунного скафандра

Кононенко пояснил, что он проверял подвижность и работоспособность скафандра. «Впечатления – самые положительные. Скафандр достаточно просторный, подшипники установлены таким образом, что увеличена подвижность рук, расширена рабочая поверхность и досягаемость. Объем гермошлема такой, что я могу спокойно вращать головой и смотреть в разные стороны», – отметил он.