Китай введет экспортный контроль на беспилотники и комплектующие к ним
Китай вводит экспортный контроль в отношении беспилотников и некоторых компонентов к ним. Об этом говорится в сообщении министерства торговли Китая.
Ограничения вводятся на экспорт ряда авиационных двигателей, лазеров, радаров, а также систем по борьбе с беспилотниками и другие товары, которые «оказывают значительное влияние на национальную безопасность». Меры вводятся с 1 сентября.
Уточняется, что экспортеры этого оборудования должны пройти процедуры лицензирования и подать заявку в министерство, в которой предоставить документы в том числе о конечном пользователе товаров. После чего ведомство с другими департаментами будет оценивать заявку и принимать решение об экспорте продукции.
Представитель министерства пояснил, что некоторые гражданские беспилотники подлежат двухлетнему экспортному контролю, при этом ряд аппаратов, не попавших под контроль, запрещен к вывозу для военных целей. «В последние годы, <...> риск того, что некоторые гражданские БПЛА с высокими техническими будут переоборудованы для использования в военных целях, продолжает расти», – говорится в заявлении на сайте министерства.
Китай является крупным производителем и экспортером беспилотников и решил расширить контроль над ними, при этом такие действия не нацелены «на какую-либо конкретную страну или регион», подчеркнули в министерстве, отметив, что таким образом Пекин демонстрирует ответственный подход к глобальной безопасности.
В апреле в Японии вступил с силу новый пакет экспортных санкций в отношении РФ, который включает в том числе запрет на ввоз в Россию беспилотников и компонентов для них, а также парашютов, тормозных систем, воздушных шаров, планеров и др.