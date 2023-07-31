Китай введет экспортный контроль на беспилотники и комплектующие к ним

Уточняется, что экспортеры этого оборудования должны пройти процедуры лицензирования и подать заявку в министерство, в которой предоставить документы в том числе о конечном пользователе товаров. После чего ведомство с другими департаментами будет оценивать заявку и принимать решение об экспорте продукции.