Газета
Технологии

Китай введет экспортный контроль на беспилотники и комплектующие к ним

Ведомости

Китай вводит экспортный контроль в отношении беспилотников и некоторых компонентов к ним. Об этом говорится в сообщении министерства торговли Китая.

Ограничения вводятся на экспорт ряда авиационных двигателей, лазеров, радаров, а также систем по борьбе с беспилотниками и другие товары, которые «оказывают значительное влияние на национальную безопасность». Меры вводятся с 1 сентября.

Уточняется, что экспортеры этого оборудования должны пройти процедуры лицензирования и подать заявку в министерство, в которой предоставить документы в том числе о конечном пользователе товаров. После чего ведомство с другими департаментами будет оценивать заявку и принимать решение об экспорте продукции.

Ранее по теме: Минобороны Китая не видит угрозы в оборонном сотрудничестве с Россией

Представитель министерства пояснил, что некоторые гражданские беспилотники подлежат двухлетнему экспортному контролю, при этом ряд аппаратов, не попавших под контроль, запрещен к вывозу для военных целей. «В последние годы, <...> риск того, что некоторые гражданские БПЛА с высокими техническими будут переоборудованы для использования в военных целях, продолжает расти», – говорится в заявлении на сайте министерства.

Китай является крупным производителем и экспортером беспилотников и решил расширить контроль над ними, при этом такие действия не нацелены «на какую-либо конкретную страну или регион», подчеркнули в министерстве, отметив, что таким образом Пекин демонстрирует ответственный подход к глобальной безопасности.

В апреле в Японии вступил с силу новый пакет экспортных санкций в отношении РФ, который включает в том числе запрет на ввоз в Россию беспилотников и компонентов для них, а также парашютов, тормозных систем, воздушных шаров, планеров и др.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных