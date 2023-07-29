Минобороны Китая не видит угрозы в оборонном сотрудничестве с Россией
Сотрудничество Китая и России в области обороны не представляет угрозы для других стран, – оно направлено «на поддержание мира и стабильности в регионе и во всем мире». Об этом заявил официальный представитель министерства обороны КНР Тань Кэфэй.
«Китайско-российское оборонное сотрудничество основано на принципах неприсоединения, неконфронтации и ненацеливания на третьи стороны, направлено на поддержание мира и стабильности в регионе и во всем мире и не представляет угрозы ни для одной страны», – сказал представитель, комментируя «Белую книгу» минобороны Японии (цитата по «РИА Новости»).
Оборонное ведомство Японии в своей ежегодной «Белой книге» дает оценку ситуации в мире с точки зрения страны. Регулярно публиковаться доклад начал с 1976 г. В этом году японское министерство отметило «сильное беспокойство с точки зрения обеспечения безопасности» в связи со стратегическим взаимодействием РФ и КНР.
Китай также призвал Японию «проявлять осторожность в заявлениях и действиях», которые касаются военной безопасности. По версии китайского минобороны, новый доклад Японии «намеренно раздувает» китайскую военную угрозу.
В мае замглавы дипмиссии России в Японии Геннадий Овечко заявил, что российско-японские отношения имеют тенденции к ухудшению. По его словам, в качестве страны – хозяйки мероприятий стран G7 Япония «поставила целью возглавить потуги "демократических единомышленников" по усилению давления на Москву и наращиванию поддержки киевскому режиму».
7 апреля в Японии вступил с силу новый пакет экспортных санкций в отношении РФ, в рамках которого пополнился список запрещенных для экспорта в Россию товаров. Теперь в Россию запрещен ввоз парашютов, тормозных систем, беспилотников и компонентов для них, воздушных шаров, планеров и др. С 9 августа Япония прекратит поставлять в Россию новые и подержанные автомобили с объемом двигателя более 1,9 л, а также гибридные автомобили и электромобили.