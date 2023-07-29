Минобороны Китая не видит угрозы в оборонном сотрудничестве с Россией

7 апреля в Японии вступил с силу новый пакет экспортных санкций в отношении РФ, в рамках которого пополнился список запрещенных для экспорта в Россию товаров. Теперь в Россию запрещен ввоз парашютов, тормозных систем, беспилотников и компонентов для них, воздушных шаров, планеров и др. С 9 августа Япония прекратит поставлять в Россию новые и подержанные автомобили с объемом двигателя более 1,9 л, а также гибридные автомобили и электромобили.