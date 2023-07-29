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Минобороны Китая не видит угрозы в оборонном сотрудничестве с Россией

Ведомости

Сотрудничество Китая и России в области обороны не представляет угрозы для других стран, – оно направлено «на поддержание мира и стабильности в регионе и во всем мире». Об этом заявил официальный представитель министерства обороны КНР Тань Кэфэй.

«Китайско-российское оборонное сотрудничество основано на принципах неприсоединения, неконфронтации и ненацеливания на третьи стороны, направлено на поддержание мира и стабильности в регионе и во всем мире и не представляет угрозы ни для одной страны», – сказал представитель, комментируя «Белую книгу» минобороны Японии (цитата по «РИА Новости»).

Оборонное ведомство Японии в своей ежегодной «Белой книге» дает оценку ситуации в мире с точки зрения страны. Регулярно публиковаться доклад начал с 1976 г. В этом году японское министерство отметило «сильное беспокойство с точки зрения обеспечения безопасности» в связи со стратегическим взаимодействием РФ и КНР.

Китай также призвал Японию «проявлять осторожность в заявлениях и действиях», которые касаются военной безопасности. По версии китайского минобороны, новый доклад Японии «намеренно раздувает» китайскую военную угрозу.

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В мае замглавы дипмиссии России в Японии Геннадий Овечко заявил, что российско-японские отношения имеют тенденции к ухудшению. По его словам,  в качестве страны – хозяйки мероприятий стран G7 Япония «поставила целью возглавить потуги "демократических единомышленников" по усилению давления на Москву и наращиванию поддержки киевскому режиму». 

7 апреля в Японии вступил с силу новый пакет экспортных санкций в отношении РФ, в рамках которого пополнился список запрещенных для экспорта в Россию товаров. Теперь в Россию запрещен ввоз парашютов, тормозных систем, беспилотников и компонентов для них, воздушных шаров, планеров и др. С 9 августа Япония прекратит поставлять в Россию новые и подержанные автомобили с объемом двигателя более 1,9 л, а также гибридные автомобили и электромобили.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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