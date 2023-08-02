Роскомнадзор проверит сообщения об утечке данных клиентов магазина «Подружка»

Утром 2 августа Telegtam-канал «Утечки информации» сообщил, что хакерская группировка UHG опубликовала в сети данные клиентов интернет-магазина «Подружка». Распространенная информация включает в себя имена, фамилии, пол, телефоны, адреса электронной почты, хешированные пароли, даты регистрации и последнего посещения сайта. Авторы канала утверждают, что они выборочно проверили случайные номера телефонов и выяснили, что они подлинные.