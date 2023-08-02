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Роскомнадзор проверит сообщения об утечке данных клиентов магазина «Подружка»

Ведомости

Роскомнадзор проверит информацию об утечке личных данных клиентов интернет-магазина косметики и парфюмерии «Подружка». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на в пресс-службу ведомства.

Утром 2 августа Telegtam-канал «Утечки информации» сообщил, что хакерская группировка UHG опубликовала в сети данные клиентов интернет-магазина «Подружка». Распространенная информация включает в себя имена, фамилии, пол, телефоны, адреса электронной почты, хешированные пароли, даты регистрации и последнего посещения сайта. Авторы канала утверждают, что они выборочно проверили случайные номера телефонов и выяснили, что они подлинные.

Ранее по теме: Роскомнадзор сообщил о проверке информации об утечке данных «Большой перемены»

11 июля стало известно, что Роскомнадзор проверяет информацию о возможной утечке персональных данных с сайта конкурса «Большая перемена». Telegtam-канал «Утечки информации» сообщил, что в сеть якобы попали 3,4 млн номеров телефонов, адреса электронных почт, даты рождения, гражданство и место работы или учебы пользователей сайта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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