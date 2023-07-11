Роскомнадзор сообщил о проверке информации об утечке данных «Большой перемены»
Роскомнадзор проверяет информацию о возможной утечке персональных данных с сайта конкурса «Большая перемена», сообщат ТАСС со ссылкой на ведомство.
«Роскомнадзор проводит проверку в связи с информацией о возможной утечке персональных данных с сайта всероссийского конкурса "Большая перемена"», – сообщили в ведомстве.
Telegram-канал «Утечки информации» 11 июля сообщил, что в открытый доступ из базы данных конкурса «Большая перемена» могли выложили персональные данные учащихся и преподавателей. В сеть якобы попали 3,4 млн номеров телефонов, адреса электронных почт, даты рождения, гражданство и место работы или учебы пользователей сайта. Канал уточняет, что информацию слили в шести текстовых файлах, в которых содержится более 5,27 млн строк. Слитые адреса электронной почты действительны, говорится в сообщении канала.
6 июля Роскомнадзор сообщил о проверке информации о возможной утечке персональных данных в лагере «Артек», уточнив, что оператор персональных данных уже сообщил ведомству об инциденте. До этого «Утечки информации» написали, что в открытом доступе появились данные детей и родителей, якобы взятые из базы лагеря.