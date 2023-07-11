Роскомнадзор сообщил о проверке информации об утечке данных «Большой перемены»

Telegram-канал «Утечки информации» 11 июля сообщил, что в открытый доступ из базы данных конкурса «Большая перемена» могли выложили персональные данные учащихся и преподавателей. В сеть якобы попали 3,4 млн номеров телефонов, адреса электронных почт, даты рождения, гражданство и место работы или учебы пользователей сайта. Канал уточняет, что информацию слили в шести текстовых файлах, в которых содержится более 5,27 млн строк. Слитые адреса электронной почты действительны, говорится в сообщении канала.