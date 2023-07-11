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Роскомнадзор сообщил о проверке информации об утечке данных «Большой перемены»

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Роскомнадзор проверяет информацию о возможной утечке персональных данных с сайта конкурса «Большая перемена», сообщат ТАСС со ссылкой на ведомство.

«Роскомнадзор проводит проверку в связи с информацией о возможной утечке персональных данных с сайта всероссийского конкурса "Большая перемена"», – сообщили в ведомстве.

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Telegram-канал «Утечки информации» 11 июля сообщил, что в открытый доступ из базы данных конкурса «Большая перемена» могли выложили персональные данные учащихся и преподавателей. В сеть якобы попали 3,4 млн номеров телефонов, адреса электронных почт, даты рождения, гражданство и место работы или учебы пользователей сайта. Канал уточняет, что информацию слили в шести текстовых файлах, в которых содержится более 5,27 млн строк. Слитые адреса электронной почты действительны, говорится в сообщении канала.

6 июля Роскомнадзор сообщил о проверке информации о возможной утечке персональных данных в лагере «Артек», уточнив, что оператор персональных данных уже сообщил ведомству об инциденте. До этого «Утечки информации» написали, что в открытом доступе появились данные детей и родителей, якобы взятые из базы лагеря.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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