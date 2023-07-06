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Роскомнадзор сообщил о проверке информации об утечке данных в «Артеке»

Ведомости

Роскомнадзор проверяет информацию о возможной утечке персональных данных в лагере «Артек». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Роскомнадзор проверяет информацию о возможной утечке персональных данных в МДЦ "Артек"», – говорится в сообщении.

В Роскомнадзоре отметили, что оператор персональных данных уже сообщил ведомству об инциденте. Согласно действующему законодательству, компания должна сделать это в течение 24 часов с момента утечки.

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5 июля Telegram-канал «Утечки информации» сообщил о появлении в открытом доступе данных детей и родителей. Ресурс утверждал, что в файлах находится информация из базы «Артека». По данным канала, слитые адреса электронной почты действительны. 

В первом утекшем файле 747 820 строк, в которых содержатся имена детей и родителей, даты рождения, адреса электронной почты, номера телефонов, СНИЛС, номера паспортов и свидетельств о рождении и др. Во втором файле находится 755 828 записей, в частности, имена и адреса электронной почты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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