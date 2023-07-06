Роскомнадзор сообщил о проверке информации об утечке данных в «Артеке»

В первом утекшем файле 747 820 строк, в которых содержатся имена детей и родителей, даты рождения, адреса электронной почты, номера телефонов, СНИЛС, номера паспортов и свидетельств о рождении и др. Во втором файле находится 755 828 записей, в частности, имена и адреса электронной почты.