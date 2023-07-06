Роскомнадзор сообщил о проверке информации об утечке данных в «Артеке»
Роскомнадзор проверяет информацию о возможной утечке персональных данных в лагере «Артек». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Роскомнадзор проверяет информацию о возможной утечке персональных данных в МДЦ "Артек"», – говорится в сообщении.
В Роскомнадзоре отметили, что оператор персональных данных уже сообщил ведомству об инциденте. Согласно действующему законодательству, компания должна сделать это в течение 24 часов с момента утечки.
5 июля Telegram-канал «Утечки информации» сообщил о появлении в открытом доступе данных детей и родителей. Ресурс утверждал, что в файлах находится информация из базы «Артека». По данным канала, слитые адреса электронной почты действительны.
В первом утекшем файле 747 820 строк, в которых содержатся имена детей и родителей, даты рождения, адреса электронной почты, номера телефонов, СНИЛС, номера паспортов и свидетельств о рождении и др. Во втором файле находится 755 828 записей, в частности, имена и адреса электронной почты.