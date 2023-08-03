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Технологии

Генпрокуратура проверит использование средств на развитие ИТ-отрасли

Ведомости

Генпрокурор Игорь Краснов поручил провести проверку законности использования бюджетных средств, выделенных на развитие отрасли информационных технологий, сообщается на сайте ГП.

«Прокурорами будет дана оценка полноте, законности и своевременности финансирования мероприятий по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий, обоснованности получения и расходования субсидий и грантов юридическими лицам», – говорится в сообщении.

В ходе проверки будет также проанализирована готовность к переводу систем межведомственного электронного взаимодействия в единый электронный сервис. Особое внимание будет уделено предоставлению мер господдержки, направленных на разработку российского ПО для развития производства высокотехнологичной промышленной продукции.

Как писали ранее «Ведомости», Минфин одобрил выделение 11 млрд рублей на импортозамещение софта несмотря на объявленную 17 июля Минцифры приостановку выдачи грантов на новые разработки в сфере IT.

Ранее по теме: Андрей Заренин временно поработает за задержанного замминистра цифрового развития Максима Паршина

Объявление о постановке на паузу выдачи грантов произошло через четыре дня после задержания замминистра цифрового развития Максима Паршина. В Минцифры он участвовал в том числе в работе по координации деятельности ведомства по льготам IT-компаниям и грантовой поддержке. 13 июля Басманный суд Москвы отправил Паршина под домашний арест до 12 сентября. Чиновник стал фигурантом уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере. Он проходит по одному делу с генеральным директором «БФТ-холдинга» Александром Моносовым.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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