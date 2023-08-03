Генпрокуратура проверит использование средств на развитие ИТ-отрасли

Объявление о постановке на паузу выдачи грантов произошло через четыре дня после задержания замминистра цифрового развития Максима Паршина. В Минцифры он участвовал в том числе в работе по координации деятельности ведомства по льготам IT-компаниям и грантовой поддержке. 13 июля Басманный суд Москвы отправил Паршина под домашний арест до 12 сентября. Чиновник стал фигурантом уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере. Он проходит по одному делу с генеральным директором «БФТ-холдинга» Александром Моносовым.