Минфин одобрил выделение 11 млрд рублей на импортозамещение софта

Минфин одобрил выделение 11 млрд рублей на импортозамещение софтаСредства будут выделены, даже несмотря на приостановку грантовой программы Минцифры
Несмотря на объявленную 17 июля Минцифры приостановку выдачи грантов на новые разработки в сфере IT, Минфин по поручению премьера Михаила Мишустина подготовил доклад с предложением выделить 11 млрд руб. из резервного фонда на финансирование мероприятий дорожных карт (ДК) развития высокотехнологичных направлений «Новое индустриальное программное обеспечение» (НИПО) и «Новое общесистемное программное обеспечение» (НОПО). Об этом рассказал «Ведомостям» источник в правительстве и подтвердил собеседник, близкий к Минцифры.
«Минфин проработал и направил в правительство доклад о том, что предлагает выделить 11 млрд руб. из резервного фонда правительства на НОПО и НИПО. Если он получит одобрение от премьера, Минфин подготовит документы о выделении этих денег, и они будут выделены», – пояснил собеседник «Ведомостей» в правительстве.