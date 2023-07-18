Минфин одобрил выделение 11 млрд рублей на импортозамещение софта

«Минфин проработал и направил в правительство доклад о том, что предлагает выделить 11 млрд руб. из резервного фонда правительства на НОПО и НИПО. Если он получит одобрение от премьера, Минфин подготовит документы о выделении этих денег, и они будут выделены», – пояснил собеседник «Ведомостей» в правительстве.