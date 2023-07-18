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Минфин одобрил выделение 11 млрд рублей на импортозамещение софта

Средства будут выделены, даже несмотря на приостановку грантовой программы Минцифры
Анна Устинова Марина Тюняева (Бочкарёва) Екатерина Кинякина
Freepik

Несмотря на объявленную 17 июля Минцифры приостановку выдачи грантов на новые разработки в сфере IT, Минфин по поручению премьера Михаила Мишустина подготовил доклад с предложением выделить 11 млрд руб. из резервного фонда на финансирование мероприятий дорожных карт (ДК) развития высокотехнологичных направлений «Новое индустриальное программное обеспечение» (НИПО) и «Новое общесистемное программное обеспечение» (НОПО). Об этом рассказал «Ведомостям» источник в правительстве и подтвердил собеседник, близкий к Минцифры.

«Минфин проработал и направил в правительство доклад о том, что предлагает выделить 11 млрд руб. из резервного фонда правительства на НОПО и НИПО. Если он получит одобрение от премьера, Минфин подготовит документы о выделении этих денег, и они будут выделены», – пояснил собеседник «Ведомостей» в правительстве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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