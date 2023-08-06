Российский «Прогресс» увел МКС от столкновения с космическим мусором

«Прогресс МС-22» не первый раз уводит МКС от столкновения с космическим мусором. О подобном инциденте «Роскосмос» сообщал 6 марта. Тогда после выполнения маневра средняя высота орбиты МКС выросла на 1,2 км до 418,6 км. В том же месяце космический корабль вновь предотвратил столкновение, высота орбиты МКС увеличилась на 500 м до 419 км. В пресс-службе «Роскосмоса» тогда отметили, что за все время полета станции проведены 336 коррекций высоты ее орбиты (из них 34 с целью уклонения от космического мусора), в том числе 185 – благодаря двигателям кораблей «Прогресс».