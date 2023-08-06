Газета
Технологии

Российский «Прогресс» увел МКС от столкновения с космическим мусором

Ведомости

Российский корабль «Прогресс МС-22» увел Международную космическую станцию (МКС) от столкновения с космическим мусором, сообщила пресс-служба госкорпорации «Роскосмос».

«Двигатели корабля «Прогресс МС-22», пристыкованного к модулю «Звезда», были включены в 05:03 мск и проработали 196 секунд, выдав импульс величиной 0,3 м/с», – рассказали в «Роскосмосе» со ссылкой на данные Центра управления полетами.

Средняя высота орбиты станции в итоге увеличилась на 0,5 км и составила 416,4 км, говорится в сообщении.

«Прогресс МС-22» не первый раз уводит МКС от столкновения с космическим мусором. О подобном инциденте «Роскосмос» сообщал 6 марта. Тогда после выполнения маневра средняя высота орбиты МКС выросла на 1,2 км до 418,6 км. В том же месяце космический корабль вновь предотвратил столкновение, высота орбиты МКС увеличилась на 500 м до 419 км. В пресс-службе «Роскосмоса» тогда отметили, что за все время полета станции проведены 336 коррекций высоты ее орбиты (из них 34 с целью уклонения от космического мусора), в том числе 185 – благодаря двигателям кораблей «Прогресс».

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных