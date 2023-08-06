Российский «Прогресс» увел МКС от столкновения с космическим мусором
Российский корабль «Прогресс МС-22» увел Международную космическую станцию (МКС) от столкновения с космическим мусором, сообщила пресс-служба госкорпорации «Роскосмос».
«Двигатели корабля «Прогресс МС-22», пристыкованного к модулю «Звезда», были включены в 05:03 мск и проработали 196 секунд, выдав импульс величиной 0,3 м/с», – рассказали в «Роскосмосе» со ссылкой на данные Центра управления полетами.
Средняя высота орбиты станции в итоге увеличилась на 0,5 км и составила 416,4 км, говорится в сообщении.
«Прогресс МС-22» не первый раз уводит МКС от столкновения с космическим мусором. О подобном инциденте «Роскосмос» сообщал 6 марта. Тогда после выполнения маневра средняя высота орбиты МКС выросла на 1,2 км до 418,6 км. В том же месяце космический корабль вновь предотвратил столкновение, высота орбиты МКС увеличилась на 500 м до 419 км. В пресс-службе «Роскосмоса» тогда отметили, что за все время полета станции проведены 336 коррекций высоты ее орбиты (из них 34 с целью уклонения от космического мусора), в том числе 185 – благодаря двигателям кораблей «Прогресс».