«Яндекс» попросил о продлении сроков переноса домена на территорию Казахстана

В «Яндексе» тогда отметили, что работают над восстановлением доступа и ведут переговоры с регулятором. В компании также заверили, что всегда придерживаются требований местного законодательства во всех странах своего присутствия. Позднее в тот же день доступ к сервисам компании в Казахстане был восстановлен.