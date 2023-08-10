«Яндекс» попросил о продлении сроков переноса домена на территорию Казахстана
«Яндекс» попросил власти Казахстана продлить сроки переноса домена yandex.kz на территорию республики. Об этом сообщила пресс-служба министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности страны.
В министерстве подчеркнули, что не стремятся полностью заблокировать функционирование доменов-нарушителей, используя лишь инструмент временного ограничения доступа. Такой инструмент и был использован ведомством 9 августа, поскольку «Яндекс» не предоставил ответа на его запрос от 25 июля. Работа домена yandex.kz была временно приостановлена в связи с законодательством Казахстана, предусматривающим такие санкции за размещение интернет-ресурса на аппаратно-программных комплексах вне территории республики.
В «Яндексе» тогда отметили, что работают над восстановлением доступа и ведут переговоры с регулятором. В компании также заверили, что всегда придерживаются требований местного законодательства во всех странах своего присутствия. Позднее в тот же день доступ к сервисам компании в Казахстане был восстановлен.