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«Яндекс» попросил о продлении сроков переноса домена на территорию Казахстана

Ведомости

«Яндекс» попросил власти Казахстана продлить сроки переноса домена yandex.kz на территорию республики. Об этом сообщила пресс-служба министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности страны.

«В результате проведенных мероприятий от компании "Яндекс" было получено письмо о продлении сроков переноса их домена на территорию страны. Также компания "Яндекс" выразила готовность по исполнению всех требований законодательства РК», – приводит сообщение портал NUR.KZ.

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В министерстве подчеркнули, что не стремятся полностью заблокировать функционирование доменов-нарушителей, используя лишь инструмент временного ограничения доступа. Такой инструмент и был использован ведомством 9 августа, поскольку «Яндекс» не предоставил ответа на его запрос от 25 июля. Работа домена yandex.kz была временно приостановлена в связи с законодательством Казахстана, предусматривающим такие санкции за размещение интернет-ресурса на аппаратно-программных комплексах вне территории республики. 

В «Яндексе» тогда отметили, что работают над восстановлением доступа и ведут переговоры с регулятором. В компании также заверили, что всегда придерживаются требований местного законодательства во всех странах своего присутствия. Позднее в тот же день доступ к сервисам компании в Казахстане был восстановлен.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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