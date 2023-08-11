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Белорусский космонавт Василевская отправится на МКС в I квартале 2024 года

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что белорусский космонавт Марина Василевская отправится на борт МКС в I квартале 2024 г., передает «БелТА».

«Мы планируем, что она полетит в I квартале будущего года, может быть, в марте. Это связано с аварией на МКС. Да, наша девушка полетит. Дублер также определен. Мы это готовим, никакие обстоятельства на это повлиять не могут», – уточнил Лукашенко.

Бортпроводница авиакомпании «Белавиа» Марина Василевская назначена в основной экипаж МКС. Ее дублеры – космонавт Иван Вагнер, белорусский детский хирург Анастасия Ленкова и астронавт NASA Петтит Дональд Рой. Командиром корабля станет россиянин Олег Новицкий, бортинженером – астронавт NASA Колдвелл-Дайсон Трейси.

Ранее по теме: «Роскосмос» утвердил состав экспедиций МКС-70 и МКС-71

29 мая межправительственная комиссия «Роскосмоса» определила составы 70-й и 71-й экспедиций на Международную космическую станцию (МКС). В составе экипажа утверждены космонавты «Роскосмоса» Олег Кононенко и Николай Чуб, а также астронавт NASA Лорал О’Хара. Василевская отправится на МКС как часть экипажа 21-й экспедиции посещения. Планируется, что в том же месяце после короткой экспедиции Новицкий и гражданка Белоруссии вернутся на Землю на «Союзе МС-24». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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