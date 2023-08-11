Белорусский космонавт Василевская отправится на МКС в I квартале 2024 года
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что белорусский космонавт Марина Василевская отправится на борт МКС в I квартале 2024 г., передает «БелТА».
«Мы планируем, что она полетит в I квартале будущего года, может быть, в марте. Это связано с аварией на МКС. Да, наша девушка полетит. Дублер также определен. Мы это готовим, никакие обстоятельства на это повлиять не могут», – уточнил Лукашенко.
Бортпроводница авиакомпании «Белавиа» Марина Василевская назначена в основной экипаж МКС. Ее дублеры – космонавт Иван Вагнер, белорусский детский хирург Анастасия Ленкова и астронавт NASA Петтит Дональд Рой. Командиром корабля станет россиянин Олег Новицкий, бортинженером – астронавт NASA Колдвелл-Дайсон Трейси.
29 мая межправительственная комиссия «Роскосмоса» определила составы 70-й и 71-й экспедиций на Международную космическую станцию (МКС). В составе экипажа утверждены космонавты «Роскосмоса» Олег Кононенко и Николай Чуб, а также астронавт NASA Лорал О’Хара. Василевская отправится на МКС как часть экипажа 21-й экспедиции посещения. Планируется, что в том же месяце после короткой экспедиции Новицкий и гражданка Белоруссии вернутся на Землю на «Союзе МС-24».