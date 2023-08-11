Белорусский космонавт Василевская отправится на МКС в I квартале 2024 года

«Мы планируем, что она полетит в I квартале будущего года, может быть, в марте. Это связано с аварией на МКС. Да, наша девушка полетит. Дублер также определен. Мы это готовим, никакие обстоятельства на это повлиять не могут», – уточнил Лукашенко.