Пользователи в России пожаловались на сбой в работе Google
У некоторых пользователей Google в России возникли трудности в доступе к сервисам компании, следует из данных портала Downradar.
К 18:00 мск большая часть отчетов (520) о сбое поступили от пользователей в Москве, 190 – в Санкт-Петербурге, а еще 92 – в Казани.
О проблемах с доступом к google.com свидетельствуют и данные портала Globalcheck. В Москве, в частности, доступ к сайту недоступен у «Билайна», «Мегафона» и Tele2.
11 августа «Коммерсантъ» сообщил, что Google начала блокировать корпоративные сервисы Google Workspace российским компаниям, попавшим под западные санкции. По словам одного из источников издания, в Google Workspace хранится около 30% всей корпоративной информации российских компаний.
Сама Google в своей рассылке аргументировала блокировку «спам-сообщениями», а близкий к американской компании источник заявил, в свою очередь, что какие-либо изменения в доступе к сервисам Workspace в России «намеренно не вводились».