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Технологии

Пользователи в России пожаловались на сбой в работе Google

Ведомости

У некоторых пользователей Google в России возникли трудности в доступе к сервисам компании, следует из данных портала Downradar.

К 18:00 мск большая часть отчетов (520) о сбое поступили от пользователей в Москве, 190 – в Санкт-Петербурге, а еще 92 – в Казани.

О проблемах с доступом к google.com свидетельствуют и данные портала Globalcheck. В Москве, в частности, доступ к сайту недоступен у «Билайна», «Мегафона» и Tele2.

11 августа «Коммерсантъ» сообщил, что Google начала блокировать корпоративные сервисы Google Workspace российским компаниям, попавшим под западные санкции. По словам одного из источников издания, в Google Workspace хранится около 30% всей корпоративной информации российских компаний.

Сама Google в своей рассылке аргументировала блокировку «спам-сообщениями», а близкий к американской компании источник заявил, в свою очередь, что какие-либо изменения в доступе к сервисам Workspace в России «намеренно не вводились».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных