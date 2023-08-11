«Коммерсантъ» узнал о блокировке подсанкционным компаниям сервисов Google Workspace

Ранее стало известно, что Microsoft не будет продлевать лицензии на софт российским корпоративным пользователям с 30 сентября 2023 г. Причина в том, что американская компания больше не может принимать платежи за продление лицензий на российские счета. Технологическая корпорация приостановила продажи новых продуктов и предоставление услуг в России после начала спецоперации в феврале 2022 г. Летом того же года компания ограничила для российских пользователей возможность установить Windows 10 и Windows 11. В апреле этого года Microsoft полностью остановила гарантийное обслуживание игровых консолей Xbox в России.