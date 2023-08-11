«Коммерсантъ» узнал о блокировке подсанкционным компаниям сервисов Google Workspace
Google начала блокировать корпоративные сервисы Google Workspace российским компаниям, попавшим под западные санкции, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в двух крупных IT-компаниях.
«После блокировки сервисов сотрудники компании не могут зайти в корпоративную почту, воспользоваться электронным документооборотом через Google Docs, из-за чего есть риск финансовых и репутационных потерь, почти все важные документы и переписки остались в корпоративном хранилище Google», – рассказал один из них.
Другой рассказал изданию, что в Google Workspace хранится около 30% всей корпоративной информации российских компаний. Многие компании, по его словам, оттягивали переход на альтернативные площадки, рассчитывая, что Google заранее предупредит о блокировке.
Как выяснила газета, сама Google в своей рассылке аргументировала блокировку «спам-сообщениями». Компания действительно может блокировать аккаунты за отправку писем более 500 получателям сразу или же более 500 писем в день, отмечает руководитель отдела развития облачных решений Softline (дистрибутор решений Google Workspace) Кирилл Винокуров. «Но на коммерческих версиях сервисов больший запас по отправке / получению писем все равно есть», – подчеркнул он. Близкий в американской компании источник заявил, в свою очередь, что какие-либо изменения в доступе к сервисам Workspace в РФ «намеренно не вводились».
Директор по продуктам «МойОфис» Евгений Фенюшин при этом обратил внимание на то, что Google Workspace популярен среди малого и среднего бизнеса, для которого регуляторные ограничения по импортозамещению, как правило, не действуют.
В июне прошлого года российская дочерняя компания Google подала заявление в Арбитражный суд Москвы о собственном банкротстве, пояснив, что предвидит невозможность исполнения денежных обязательств» из-за ареста банковского счета. Как отмечали в феврале «Ведомости», в большинстве крупных госкомпаний на протяжении нескольких лет действуют формальные запреты на использование сервисов Google Docs и Google Drive в рабочих целях.
Ранее стало известно, что Microsoft не будет продлевать лицензии на софт российским корпоративным пользователям с 30 сентября 2023 г. Причина в том, что американская компания больше не может принимать платежи за продление лицензий на российские счета. Технологическая корпорация приостановила продажи новых продуктов и предоставление услуг в России после начала спецоперации в феврале 2022 г. Летом того же года компания ограничила для российских пользователей возможность установить Windows 10 и Windows 11. В апреле этого года Microsoft полностью остановила гарантийное обслуживание игровых консолей Xbox в России.