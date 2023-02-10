Госкомпании пытаются бороться с Google

Госкомпании пытаются бороться с GoogleВ России выросли продажи решений для фильтрации трафика на рабочих местах
Сотрудников крупных российских компаний, госкорпораций и ведомств пытаются отучить пользоваться сервисами Google – диском и текстовым редактором. Для этого руководство организаций активно закупает специальные решения – корпоративные VPN-сервисы, сетевые шлюзы и межсетевые экраны, а также отечественные VDR-решения, позволяющие создать защищенный аналог Google Drive, рассказали «Ведомостям» собеседники в трех IT-компаниях. За 2022 г. спрос на такие сервисы и аппаратно-программные комплексы (АПК) значительно вырос, утверждают представители компаний Softline и «Код безопасности».
Шлюзы и сетевые экраны позволяют ограничить доступ к выбранным ресурсам для сотрудников. В то же время VPN позволяет выстраивать защищенный тоннель для обмена данными между пользователями, а VDR – реализовать функционал обмена документами и корпоративного хранилища, но в более контролируемом режиме, объясняет руководитель отдела технологической экспертизы департамента информационной безопасности ГК Softline Денис Чигин.