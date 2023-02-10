Госкомпании пытаются бороться с Google

Сотрудников крупных российских компаний, госкорпораций и ведомств пытаются отучить пользоваться сервисами Google – диском и текстовым редактором. Для этого руководство организаций активно закупает специальные решения – корпоративные VPN-сервисы, сетевые шлюзы и межсетевые экраны, а также отечественные VDR-решения, позволяющие создать защищенный аналог Google Drive, рассказали «Ведомостям» собеседники в трех IT-компаниях. За 2022 г. спрос на такие сервисы и аппаратно-программные комплексы (АПК) значительно вырос, утверждают представители компаний Softline и «Код безопасности».