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Госкомпании пытаются бороться с Google

В России выросли продажи решений для фильтрации трафика на рабочих местах
Екатерина Кинякина Марина Тюняева (Бочкарёва)
Несмотря на запрет, сотрудники компаний используют сервисы Google / Евгений Разумный / Ведомости

Сотрудников крупных российских компаний, госкорпораций и ведомств пытаются отучить пользоваться сервисами Google – диском и текстовым редактором. Для этого руководство организаций активно закупает специальные решения – корпоративные VPN-сервисы, сетевые шлюзы и межсетевые экраны, а также отечественные VDR-решения, позволяющие создать защищенный аналог Google Drive, рассказали «Ведомостям» собеседники в трех IT-компаниях. За 2022  г. спрос на такие сервисы и аппаратно-программные комплексы (АПК) значительно вырос, утверждают представители компаний Softline и «Код безопасности».

Шлюзы и сетевые экраны позволяют ограничить доступ к выбранным ресурсам для сотрудников. В то же время VPN позволяет выстраивать защищенный тоннель для обмена данными между пользователями, а VDR – реализовать функционал обмена документами и корпоративного хранилища, но в более контролируемом режиме, объясняет руководитель отдела технологической экспертизы департамента информационной безопасности ГК Softline Денис Чигин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных