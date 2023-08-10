Microsoft не будет продлевать лицензии компаниям из России
«Microsoft больше не может принимать платежи банковским переводом на местный банковский счет в качестве способа оплаты услуг Microsoft в России. В связи с этим, направляя вам уведомление за 60 дней, корпорация Microsoft настоящим уведомляет вас о том, что после 30 сентября 2023 г. (дата вступления в силу) вы больше не сможете продлевать свои существующие подписки», – говорится в сообщении.
Технологическая корпорация приостановила продажи новых продуктов и предоставление услуг в России после начала спецоперации в феврале 2022 г. Летом того же года компания ограничила для российских пользователей возможность установить Windows 10 и Windows 11. В апреле этого года Microsoft полностью остановила гарантийное обслуживание игровых консолей Xbox в России.
Ранее замминистра иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что Microsoft запятнала себя конкретными шагами во вред России, а также оказанием поддержки Украине. По его словам, корпорация регулярно обвиняет Россию в организации кибератак на украинские ресурсы, не приводя никаких доказательств, при этом «факты системных кибердиверсий» против критической инфраструктуры России корпорация замалчивает.
«Все это лишний раз свидетельствует о том, что детище Гейтса послушно выстраивает свою деятельность в русле политических установок США», – сказал дипломат.