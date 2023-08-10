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Технологии

Microsoft не будет продлевать лицензии компаниям из России

Ведомости

Американская корпорация Microsoft не будет продлевать лицензии российским компаниям после 30 сентября. Это следует из письма технической поддержки компании, пишет информационно-аналитическое агентство TelecomDaily.

«Microsoft больше не может принимать платежи банковским переводом на местный банковский счет в качестве способа оплаты услуг Microsoft в России. В связи с этим, направляя вам уведомление за 60 дней, корпорация Microsoft настоящим уведомляет вас о том, что после 30 сентября 2023 г. (дата вступления в силу) вы больше не сможете продлевать свои существующие подписки», – говорится в сообщении.

Технологическая корпорация приостановила продажи новых продуктов и предоставление услуг в России после начала спецоперации в феврале 2022 г. Летом того же года компания ограничила для российских пользователей возможность установить Windows 10 и Windows 11. В апреле этого года Microsoft полностью остановила гарантийное обслуживание игровых консолей Xbox в России.

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Ранее замминистра иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что Microsoft запятнала себя конкретными шагами во вред России, а также оказанием поддержки Украине. По его словам, корпорация регулярно обвиняет Россию в организации кибератак на украинские ресурсы, не приводя никаких доказательств, при этом «факты системных кибердиверсий» против критической инфраструктуры России корпорация замалчивает.

«Все это лишний раз свидетельствует о том, что детище Гейтса послушно выстраивает свою деятельность в русле политических установок США», – сказал дипломат.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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