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Политика

В МИДе обвинили Microsoft в поддержке Киева и действиях во вред России

Ведомости

Американская корпорация Microsoft запятнала себя конкретными шагами во вред России, а также оказанием поддержки Украине, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин в интервью ТАСС.

«Microsoft – одна из тех компаний, которые запятнали себя не только антироссийской риторикой, но и конкретными шагами во вред нашему государству. С самого начала специальной военной операции эта корпорация оказывает разнообразную поддержку киевскому режиму», – рассказал он.

Дипломат также заявил, что Microsoft регулярно обвиняет Россию в организации кибератак на украинские ресурсы, не приводя никаких доказательств, при этом «факты системных кибердиверсий» против критической инфраструктуры России корпорация замалчивает. Это, по мнению Галузина, свидетельствует о том, что Microsoft работает в «русле политических установок США».

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На фоне начала спецоперации России на Украине Microsoft решила приостановить продажи новых продуктов и предоставление услуг в РФ. 19 июня 2022 г. компания ограничила для российских пользователей возможность установить Windows 10 и Windows 11. С конца сентября россияне также не могли обновить ОС. В апреле этого года Microsoft полностью остановила гарантийное обслуживание консолей Xbox в России.

При этом в апреле минфин США сообщил о 1339 нарушениях Microsoft режима санкций против Кубы, Ирана, Сирии, а также ограничений, связанных с ситуацией между Россией и Украиной. Нарушения касаются экспорта услуг и программного обеспечения из США в страны, в отношении которых действуют санкции. Корпорация согласилась выплатить $2,98 млн из-за нарушения санкций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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