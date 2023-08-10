В МИДе обвинили Microsoft в поддержке Киева и действиях во вред России
«Microsoft – одна из тех компаний, которые запятнали себя не только антироссийской риторикой, но и конкретными шагами во вред нашему государству. С самого начала специальной военной операции эта корпорация оказывает разнообразную поддержку киевскому режиму», – рассказал он.
Дипломат также заявил, что Microsoft регулярно обвиняет Россию в организации кибератак на украинские ресурсы, не приводя никаких доказательств, при этом «факты системных кибердиверсий» против критической инфраструктуры России корпорация замалчивает. Это, по мнению Галузина, свидетельствует о том, что Microsoft работает в «русле политических установок США».
На фоне начала спецоперации России на Украине Microsoft решила приостановить продажи новых продуктов и предоставление услуг в РФ. 19 июня 2022 г. компания ограничила для российских пользователей возможность установить Windows 10 и Windows 11. С конца сентября россияне также не могли обновить ОС. В апреле этого года Microsoft полностью остановила гарантийное обслуживание консолей Xbox в России.
При этом в апреле минфин США сообщил о 1339 нарушениях Microsoft режима санкций против Кубы, Ирана, Сирии, а также ограничений, связанных с ситуацией между Россией и Украиной. Нарушения касаются экспорта услуг и программного обеспечения из США в страны, в отношении которых действуют санкции. Корпорация согласилась выплатить $2,98 млн из-за нарушения санкций.