Microsoft выплатит почти $3 млн за нарушение санкций США против России и Ирана
В заявлении говорится о 1339 нарушениях режима санкций против Кубы, Ирана, Сирии, а также ограничений, связанных с ситуацией между Россией и Украиной. Нарушения касаются экспорта услуг и программного обеспечения из США в страны, в отношении которых действуют санкции.
В американском ведомстве отметили, что большая часть нарушений Microsoft касается использования ее продукции в Крыму. По версии минфина США, компания не смогла выявить и предотвратить это. Отмечается, что Microsoft добровольно сообщила о нарушениях и сотрудничала с властями в период расследования.
Ранее власти США не сообщали о расследовании против корпорации. На фоне начала спецоперации России на Украине Microsoft решила приостановить продажи новых продуктов и предоставление услуг в РФ. 19 июня 2022 г. компания ограничила для российских пользователей возможность установить Windows 10 и Windows 11. С конца сентября россияне также не могли обновить ОС.
После начала боевых действий на Украине США и ряд других стран ввели масштабные санкции против РФ, которые затронули многие сектора экономики, в том числе энергетику, высокотехнологический сектор, авиацию, банковскую отрасль, горнодобывающую отрасль, автомобилестроение и др.