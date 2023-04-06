Microsoft выплатит почти $3 млн за нарушение санкций США против России и Ирана

Ранее власти США не сообщали о расследовании против корпорации. На фоне начала спецоперации России на Украине Microsoft решила приостановить продажи новых продуктов и предоставление услуг в РФ. 19 июня 2022 г. компания ограничила для российских пользователей возможность установить Windows 10 и Windows 11. С конца сентября россияне также не могли обновить ОС.