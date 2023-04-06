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Бизнес

Microsoft выплатит почти $3 млн за нарушение санкций США против России и Ирана

Ведомости

Корпорация Microsoft согласилась выплатить $2,98 млн из-за нарушения санкций, введенных США против ряда стран, включая Россию. Об этом сообщает минфин США. 

В заявлении говорится о 1339 нарушениях режима санкций против Кубы, Ирана, Сирии, а также ограничений, связанных с ситуацией между Россией и Украиной. Нарушения касаются экспорта услуг и программного обеспечения из США в страны, в отношении которых действуют санкции.

В американском ведомстве отметили, что большая часть нарушений Microsoft касается использования ее продукции в Крыму. По версии минфина США, компания не смогла выявить и предотвратить это. Отмечается, что Microsoft добровольно сообщила о нарушениях и сотрудничала с властями в период расследования.

Ранее власти США не сообщали о расследовании против корпорации. На фоне начала спецоперации России на Украине Microsoft решила приостановить продажи новых продуктов и предоставление услуг в РФ. 19 июня 2022 г. компания ограничила для российских пользователей возможность установить Windows 10 и Windows 11. С конца сентября россияне также не могли обновить ОС.

После начала боевых действий на Украине США и ряд других стран ввели масштабные санкции против РФ, которые затронули многие сектора экономики, в том числе энергетику, высокотехнологический сектор, авиацию, банковскую отрасль, горнодобывающую отрасль, автомобилестроение и др. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных