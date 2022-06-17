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Российская «дочка» Google подала заявление о банкротстве

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Российская дочерняя компания Google 16 июня подала заявление в Арбитражный суд Москвы о собственном банкротстве, говорится в картотеке дел.

В середине мая «Гугл» сообщило о начале процедуры собственного банкротства. Компания пояснила, что с 22 марта «предвидит собственное банкротство и невозможность исполнения денежных обязательств» из-за ареста банковского счета.

Затем Wall Street Journal сообщил со ссылкой на источники, что Google вывез основную часть российских сотрудников за границу, большинство из них решило продолжить работу в компании за границей. Большая часть работников переехала в Дубай, где находится большой офис Google, а часть решила остаться в России и уволиться из компании.

В 2021 г. московский суд наложил на Google оборотный штраф в размере 7,22 млрд руб. по искам Роскомнадзора за повторное неудаление запрещенной информации. Компания должна была добровольно выплатить его до 19 марта, однако не сделала этого, и 29 апреля судебные приставы возбудили исполнительное производство для взыскания штрафа. Также Google был оштрафован на несколько десятков миллионов рублей за неудаление запрещенного контента.

Ранее по теме: Против Google завели дело о взыскании более 7 млрд рублей оборотного штрафа

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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