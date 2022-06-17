Российская «дочка» Google подала заявление о банкротстве
Российская дочерняя компания Google 16 июня подала заявление в Арбитражный суд Москвы о собственном банкротстве, говорится в картотеке дел.
В середине мая «Гугл» сообщило о начале процедуры собственного банкротства. Компания пояснила, что с 22 марта «предвидит собственное банкротство и невозможность исполнения денежных обязательств» из-за ареста банковского счета.
Затем Wall Street Journal сообщил со ссылкой на источники, что Google вывез основную часть российских сотрудников за границу, большинство из них решило продолжить работу в компании за границей. Большая часть работников переехала в Дубай, где находится большой офис Google, а часть решила остаться в России и уволиться из компании.
В 2021 г. московский суд наложил на Google оборотный штраф в размере 7,22 млрд руб. по искам Роскомнадзора за повторное неудаление запрещенной информации. Компания должна была добровольно выплатить его до 19 марта, однако не сделала этого, и 29 апреля судебные приставы возбудили исполнительное производство для взыскания штрафа. Также Google был оштрафован на несколько десятков миллионов рублей за неудаление запрещенного контента.