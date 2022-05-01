Против Google завели дело о взыскании более 7 млрд рублей оборотного штрафа

В декабре прошлого года суд оштрафовал американскую корпорацию на 7,22 млрд руб. за повторное неудаление противоправной информации (ч. 5 ст. 13.41 КоАП РФ). По этой части статьи размер штрафа для компаний составляет от 1/20 до 1/10 совокупного размера суммы выручки за календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено правонарушение. В Госдуме тогда допустили введение ограничений на работу компании в РФ, включая — в качестве крайней меры — полную блокировку на территории страны, если этот штраф не будет выплачен.