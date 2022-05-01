Против Google завели дело о взыскании более 7 млрд рублей оборотного штрафа
Судебные приставы возбудили исполнительное производство о принудительном взыскании с компании Google более 7,2 млрд руб. за повторное неудаление запрещенной информации, передает «Интерфакс» со ссылкой на банк данных Федеральной службы судебных приставов (ФССП).
Дело заведено 29 апреля на основании решения Таганского суда Москвы, отмечает агентство. Срок добровольной выплаты штрафа истек 19 марта.
В декабре прошлого года суд оштрафовал американскую корпорацию на 7,22 млрд руб. за повторное неудаление противоправной информации (ч. 5 ст. 13.41 КоАП РФ). По этой части статьи размер штрафа для компаний составляет от 1/20 до 1/10 совокупного размера суммы выручки за календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено правонарушение. В Госдуме тогда допустили введение ограничений на работу компании в РФ, включая — в качестве крайней меры — полную блокировку на территории страны, если этот штраф не будет выплачен.
Google неоднократно штрафовали в России за неудаление запрещенного контента. Всего в 2021 г. Роскомнадзор составил в отношении компании 21 протокол, сумма штрафов достигла 58 млн руб. В ведомстве сообщали, что у Google неудаленными остаются более 2600 материалов.
В феврале 2022 г. Google был оштрафован на 3,5 млн руб. за отказ удалить контент, признанный противоправным в России, сообщала пресс-служба московских судов общей юрисдикции. Роскомнадзор составил в отношении Google протокол по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем информационного ресурса в интернете информации, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством РФ).
В марте компанию оштрафовали на 11 млн руб. за распространение на Youtube фейковой информации о жертвах среди мирного населения и потерях Вооруженных сил России в ходе спецоперации на Украине.
Удалению могут подлежать различные сведения, такие как продажа поддельных справок и дипломов, реклама казино, а также информация, которую суд признает экстремистской, и т. п. Кроме того, речь идет о страницах с призывами к экстремизму, детской порнографией и информацией по употреблению наркотиков.