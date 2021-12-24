В Госдуме допустили блокировку Google в случае отказа платить оборотный штраф

По словам Хинштейна, доход компании на территории России в 2020 г. составил порядка 100 млрд руб. Исходя из этой суммы и был высчитан процент размера штрафа. Он добавил, что принятие таких судебных решений будет иметь «серьезный профилактический эффект для других IT-гигантов и покажет им серьезность намерений российского государства о защите своего законодательства и своего цифрового суверенитета».