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В Госдуме допустили блокировку Google в случае отказа платить оборотный штраф

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Google может столкнуться с ограничительными мерами в России, включая полную блокировку работы на территории страны, если компания не выплатит оборотный штраф за неудаление запрещенного контента. Об этом заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

«Если они не выплатят, тогда есть меры принуждения, о которых я вам ранее говорил (замедление трафика и полная блокировка на территории РФ)», — приводит слова депутата «Интерфакс».

В пятницу мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал американскую корпорацию на 7,22 млрд руб. за повторное неудаление противоправной информации (ч. 5 ст. 13.41 КоАП РФ). Это первое решение суда в России по делам об оборотных штрафах для IT-компаний. По этой части статьи размер штрафа для компаний составляет от 1/20 до 1/10 совокупного размера суммы выручки за календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено правонарушение.

По словам Хинштейна, доход компании на территории России в 2020 г. составил порядка 100 млрд руб. Исходя из этой суммы и был высчитан процент размера штрафа. Он добавил, что принятие таких судебных решений будет иметь «серьезный профилактический эффект для других IT-гигантов и покажет им серьезность намерений российского государства о защите своего законодательства и своего цифрового суверенитета».

Ранее, 7 декабря, Google был оштрафован в России на 14 млн руб. за неудаление запрещенного контента и неудаление ссылок на сайты с запрещенной информацией. Таким образом, общая сумма штрафов компании на тот момент достигала 58 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных