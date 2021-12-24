В Госдуме допустили блокировку Google в случае отказа платить оборотный штраф
Google может столкнуться с ограничительными мерами в России, включая полную блокировку работы на территории страны, если компания не выплатит оборотный штраф за неудаление запрещенного контента. Об этом заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.
«Если они не выплатят, тогда есть меры принуждения, о которых я вам ранее говорил (замедление трафика и полная блокировка на территории РФ)», — приводит слова депутата «Интерфакс».
В пятницу мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал американскую корпорацию на 7,22 млрд руб. за повторное неудаление противоправной информации (ч. 5 ст. 13.41 КоАП РФ). Это первое решение суда в России по делам об оборотных штрафах для IT-компаний. По этой части статьи размер штрафа для компаний составляет от 1/20 до 1/10 совокупного размера суммы выручки за календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено правонарушение.
По словам Хинштейна, доход компании на территории России в 2020 г. составил порядка 100 млрд руб. Исходя из этой суммы и был высчитан процент размера штрафа. Он добавил, что принятие таких судебных решений будет иметь «серьезный профилактический эффект для других IT-гигантов и покажет им серьезность намерений российского государства о защите своего законодательства и своего цифрового суверенитета».
Ранее, 7 декабря, Google был оштрафован в России на 14 млн руб. за неудаление запрещенного контента и неудаление ссылок на сайты с запрещенной информацией. Таким образом, общая сумма штрафов компании на тот момент достигала 58 млн руб.