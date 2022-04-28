Google оштрафовали на 3 млн рублей из-за клипа Моргенштерна
Мировой суд Таганского района оштрафовал Google на 3 млн руб. за публикацию на видеохостинге YouTube клипа рэпера Моргенштерна, передает «Интерфакс» со ссылкой на своего корреспондента в зале суда.
Речь идет о неудалении с платформы видеоклипа «Розовое вино», в котором, согласно решению Зюзинского суда Москвы, в прошлом году было «установлено наличие пропаганды наркотических средств».
3 июня 2021 г. Зюзинский районный суд Москвы оштрафовал Моргенштерна на 100 000 руб. за пропаганду наркотиков в песнях (ч. 1 ст. 6.13 КоАП РФ). По словам адвоката артиста Сергея Жорина, претензии касались текстов треков «Розовое вино 2» и Family. 5 июля рэпер обжаловал решение суда. 13 июля дело в отношении певца было прекращено. В том же месяце полиция закрыла дело Моргенштерна о пропаганде наркотиков еще в четырех видеоклипах — Smoke, «Виски на завтрак», «Красное вино фристайл» и «Я курю траву».
В ноябре на творчество Моргенштерна обратил внимание председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он обвинил исполнителя в торговле наркотиками в соцсетях. После этого Жорин заявил «РИА Новости», что высказывание Бастрыкина вызвало недоумение. По его словам, рэпер не занимается наркоторговлей и его сферой деятельности является музыка. После обвинений со стороны Бастрыкина Моргенштерн уехал из России.
В апреле текущего года на исполнителя было заведено еще одно административное дело о пропаганде наркотиков в клипах, сообщал ТАСС. О каком клипе идет речь, источник агентства не уточнил.