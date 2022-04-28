Газета
Общество

Google оштрафовали на 3 млн рублей из-за клипа Моргенштерна

Ведомости

Мировой суд Таганского района оштрафовал Google на 3 млн руб. за публикацию на видеохостинге YouTube клипа рэпера Моргенштерна, передает «Интерфакс» со ссылкой на своего корреспондента в зале суда. 

Речь идет о неудалении с платформы видеоклипа «Розовое вино», в котором, согласно решению Зюзинского суда Москвы, в прошлом году было «установлено наличие пропаганды наркотических средств». 

3 июня 2021 г. Зюзинский районный суд Москвы оштрафовал Моргенштерна на 100 000 руб. за пропаганду наркотиков в песнях (ч. 1 ст. 6.13 КоАП РФ). По словам адвоката артиста Сергея Жорина, претензии касались текстов треков «Розовое вино 2» и Family. 5 июля рэпер обжаловал решение суда. 13 июля дело в отношении певца было прекращено. В том же месяце полиция закрыла дело Моргенштерна о пропаганде наркотиков еще в четырех видеоклипах — Smoke, «Виски на завтрак», «Красное вино фристайл» и «Я курю траву».

В ноябре на творчество Моргенштерна обратил внимание председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он обвинил исполнителя в торговле наркотиками в соцсетях. После этого Жорин заявил «РИА Новости», что высказывание Бастрыкина вызвало недоумение. По его словам, рэпер не занимается наркоторговлей и его сферой деятельности является музыка. После обвинений со стороны Бастрыкина Моргенштерн уехал из России.

В апреле текущего года на исполнителя было заведено еще одно административное дело о пропаганде наркотиков в клипах, сообщал ТАСС. О каком клипе идет речь, источник агентства не уточнил.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных